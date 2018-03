Fútbol.- Astiazarán: "El fútbol ha experimentado un cambio radical en los últimos años"

22/02/2010 - 22:15

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), José Luis Astiazarán, dio un discurso sobre la Situación y Perspectivas de Futuro del fútbol, dentro del ciclo 'La salida de la crisis' que realiza el Club Siglo XXI, en un acto que fue presentado por Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y en el que estuvo presente Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado para el Deporte.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Astiazarán destacó el peso del fútbol en la sociedad y en la economía de España. "Los españoles hemos visto como el fútbol ha experimentado un cambio radical en los últimos años para ser la primera opción de ocio. El fútbol representa la decimoséptima economía mundial. Genera 85.000 empleos. Todo esto indica que estamos ante algo más que un deporte", explicó.

El presidente de la LFP habló de la importancia del organismo de cara a la inversión de empresas. "La LFP se presenta como una oportunidad de negocio para otras muchas empresas. La Liga crece día a día y se mantiene en mercados como Latinoamérica y crece en Asia y también en Norteamérica", señaló.

Sin embargo, Astiazarán avisó de los peligros que acechan al fútbol español. "Hay circunstancias que amenazan a este deporte. Sería conveniente la creación de un único 'Ministerio del Deporte' que legislase y velase por el bien del deporte y del fútbol. La Ley General de Comunicación Audiovisual incluye una serie de menciones sobre los derechos audiovisuales, aunque no suficientes", explicó.

Para Astiazarán, dicha ley no ha llegado a regular todos los aspectos que afectan al fútbol. "Ha dejado en el olvido aspectos fundamentales. Estamos plenamente convencidos de la conveniencia de suprimir el partido 'en abierto' de cada jornada. Esto supone que se dejen escapar 150 millones de euros", indicó.

En cuanto a la modificación de la llamada 'Ley Beckham', Astiazarán se mostró muy crítico. "Permitanme que afirme con vehemencia que esta decisión puede frenar que grandes jugadores mundiales como Cristiano Ronaldo, Agüero o Kanouté, se incorporen a equipos españoles. Ni siquiera han tenido a bien proceder a una aplicación temporal gradual y limitada", dijo.

Astiazarán también habló sobre la regulación de las apuestas deportivas. "Se avecina un nuevo proyecto de Ley que regulará las apuestas y una posible tipificación del delito de fraude en el deporte, tal y como interesó la LFP", comentó.

INGRESOS Y MODIFICACIONES

El ex presidente de la Real Sociedad recalcó que la LFP no pide al Estado ingresos que no les pertenecen. "La LFP es plenamente consciente de la crisis económica en la que está inmersa la sociedad y la padece también. No es nuestra intención reclamar dinero de las arcas del Estado, pero si avisar de que el futuro del fútbol puede estar en peligro si no se toman medidas", confesó.

Sobre la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el presidente de la LFP se refirió de forma enérgica. "En la actualidad se aplica al fútbol el 16% de IVA y nosotros proponemos que se sustituya por el 75 como en otros espectáculos. No es que queramos pagar menos, sino poder abaratar precios de entradas o abonos", añadió.

Astiazarán incidió en el daño que ocasiona algunas veces la Ley Concursal a la que acuden algunos equipos. "Esta Ley nos afecta, y ha llegado a ser utilizada en fraude. Debemos adaptarla a nuestro sector. Hay que intentar que los jugadores elijan entidades que cumplan económicamente", aseguró.

El presidente del fútbol comentó sus pensamientos sobre la labor de los medios de comunicación. "La futura Ley del Deporte Profesional debería delimitar el contenido exacto de lo que se entiende como derecho a la información deportiva, sin contraprestación económica, y de lo que se considera derecho al entretenimiento, con contraprestación económica", recalcó.

Las infraestructuras en torno al fútbol fue un tema que tampoco olvidó Astiazarán. "Habrá que replantear la utilización de los estadios con nuevos usos alternativos y compatibles y modernizarlos aprovechando la candidatura de España para albergar el Mundial en 2018 ó 2022", insistió.