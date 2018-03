Fútbol/Mundial.- Pelé señala a España, Brasil y Argentina como principales favoritos

22/02/2010 - 23:28

El mítico delantero defiende la labor de Maradona al frente de la selección argentina

MÉXICO DF, 22 (EUROPA PRESS)

El mítico ex delantero brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', realizó su particular pronóstico de cara al próximo Mundial de Suráfrica y señaló a España, Brasil y Argentina como principales favoritas al triunfo final.

Pelé nombró estas tres selecciones cuando se le pidió que nombrara favoritos para el Mundial en una rueda de prensa en México DF. "En Europa tenemos a España, que es la campeona. De América pienso que Brasil tiene un gran equipo y Argentina habrá que ver cómo funciona. Son equipos con tradición ganadora", dijo el ex delantero.

Además, el carioca, que ha protagonizado varios roces con Diego Armando Maradona, defendió la labor del 'Pelusa' al frente de la selección argentina, recordando que es "su primera experiencia como entrenador". "La culpa es de Julio Grondona (presidente de la AFA) y de los directivos que le dieron el cargo", acusó Pelé.