La potente campaña mediática azulgrana

Yo creo en la remontada. Y tambien creo que pase lo que pase, veremos un partidazo.



Ahora me parece muy feo que se hagan estas campañas, acusando al barcelona de querer presionar al arbitro, cuando nunca hablan de los arbitros, ni siquiera cuando han sufrido tan malos arbitrajes como en el partido de ida.



Supongo que hay quien se alegra, y lo fomenta, porque si el Barcelona gana la liga y no gana nada mas, al madrid le quedara el consuelo de los tontos (Dios nos libre de que no gane nada el Madrid, sino van a hablar de ello, hasta el 2052).



No obstante si hay que hablar de campañas bochornosas, habria que hablar del RM, y los medios de comunicacion estatales, que lo tratan como si fuera el campeon de liga, y al barca, lo tratan como si fuera el segundo.