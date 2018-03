Simao: "Tenemos calidad para hacer un gran partido en Anfield"

Majadahonda (Madrid), 26 abr (EFE).- El portugués Simao Sabrosa, extremo del Atlético de Madrid, destacó hoy la capacidad de su equipo para hacer un "gran partido" en Anfield, en la vuelta de las semifinales de la Liga Europa ante el Liverpool, donde su conjunto quiere hacer el "mejor" encuentro para acceder a la final.

"Afrontamos esta semana con mucha tranquilidad y mucha ambición. Estamos a 90 minutos de poder jugar una final importante para todos, tenemos un gol de ventaja y sabemos lo que nos espera. Ya jugamos allí un partido de 'Champions' (Liga Campeones), pero sabemos que será un encuentro diferente", valoró hoy en rueda de prensa tras el entrenamiento.

"Pero estamos preparados, súper concentrados y queremos hacer nuestro mejor partido para poder clasificarnos para la final", continuó Simao, quien consideró que la ventaja (1-0) y las sensaciones del choque de ida de hace una semana en el Vicente Calderón son "para ser optimistas", aunque avisó del peligro como local del Liverpool.

"Sabemos que, cuando juega fuera de Inglaterra, es un equipo más conservador que en su campo, donde será diferente. Pero dependemos de nosotros, de lo que podemos hacer en el campo, de lo bien que lo vamos a hacer seguramente y de nuestro juego. Tenemos calidad para hacer un gran partido", añadió.

"Queremos llegar a la final, porque aparte no se sabe cuando podemos volver a jugar dos finales o una semifinal como estamos ahora. Este año, al principio, nadie pensaría que podíamos jugar una semifinal de UEFA (Liga Europa) y estar en la final de Copa (Rey), así que estamos súper contentos. No pensamos en el 'doblete', sino en llegar a la final. Luego, las finales no son para jugarlas, sino para ganarlas", dijo Simao.

El Atlético llega a este tramo decisivo de la temporada en "un buen momento", según explicó Simao, que además afirmó: "El jueves es una semifinal que es una final para nosotros. Estamos un poco ansiosos por jugar y hacer un buen partido. Después de la temporada que estamos pasando, poder jugar dos finales sería fantástico".

El extremo, que reconoció que su equipo tendría que estar "peleando por los puestos de arriba" en la Liga con la plantilla que tiene, opinó que su conjunto está ahora en un "momento dulce", tras su preocupante inicio de temporada.

Asimismo, consideró "el trabajo de posicionamiento en el campo del equipo" como clave en la mejoría.

"Estamos más cerca, bien posicionados en el campo y el trabajo que está haciendo el entrenador con sus ayudantes nos vino perfecto. Además, los jugadores lo están interpretando bien. Nosotros sabíamos que teníamos mucha calidad y no dudábamos de lo que podíamos hacer bien. Fue un cambio también de actitud y confianza", repasó.

"Sabíamos que era cuestión de confiar en nuestra calidad. Pasamos momentos complicados, pero ahora es un momento dulce que queremos aprovechar. Y el cambio se ve en todos. La forma de trabajar cada día, de querer mejorar, ha sido el punto fundamental del cambio", analizó.

Tras el partido contra el Liverpool, el Atlético se enfrentará en la Liga al Sevilla. Aunque al conjunto rojiblanco le interesa que el club andaluz acabe el curso en puestos de Liga de Campeones, porque eso aseguraría la clasificación de los madrileños para la Liga Europa, Simao dijo que su equipo sólo piensa en ganar ese choque.

"Es normal que se hable y sea importante que el Sevilla quede en puesto 'Champions', pero nosotros, como profesionales, salimos siempre al campo a ganar", concluyó el extremo portugués.