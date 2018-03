Piqué quiere un ambiente en el Camp Nou que haga "odiar la profesión" a los jugadores del Inter

El central del FC Barcelona Gerard Piqué continuó encendiendo los motores de la grada del Camp Nou, a dos días de la vuelta de semifinales de Liga de Campeones contra el Inter de Milán, y pidió a la afición blaugrana que haga sentir odio a la profesión de futbolista a los jugadores del Inter, que en la ida ganaron 3-1.

"Me espero el mejor Camp Nou de la historia, uno que no se haya visto nunca. Que no haya ningún asiento libre. Que los jugadores del Inter entren al campo y odien la profesión de futbolista durante 90 minutos. Que aprieten desde el inicio y al final seguro que lo conseguimos", manifestó contundentemente.

Sin embargo, el canterano no quiso que se malinterpretaran sus palabras, ya que quiere "violencia cero". "Que nos animen a nosotros y creen una atmósfera de estar con nosotros. Que el Inter se quede sólo", se explicó el canterano, seguro de que afición y jugadores llegarán "al fin del mundo" si lo hacen "unidos".

Por ello, cree que la remontada es posible y dio sus argumentos. "Ver los resultados conseguidos este último año y medio, los de casa y con los goles que hemos marcado y el nivel demostrado. La gente está convencida que el miércoles lo intentaremos, que no haya dudas de que lo intentaremos conseguir", aseveró.

Desde el club han puesto en marcha una campaña de concienciación, para que la afición anime lo máximo posible, y por parte de los jugadores el eslogan escogido es que se van a dejar la piel en el campo. Ello significa que darán "un poquito extra" de la misma forma que cuando se está "en un momento agónico". "Si estamos a tope el rival verá que somos inexpugnables. La afición forma parte de este equipo", apuntó.

Piqué manifestó que ha soñado en una remontada ante los italianos, algo que no ve para nada imposible y que le haría una "enorme ilusión". "Sueño con clasificarme, y sé que no es un milagro. Sólo es un sueño, y se puede conseguir", indicó.

Sin embargo, no habrá ansiedad alguna en los jugadores pese al ambiente creado. "Tranquilo, de eso nos preocupamos nosotros. La gente que anime, y nosotros tendremos que valorar el ambiente y no dejarnos llevar por la ansiedad. Aunque nos metan un gol, que puede pasar, pues a seguir intentándolo. Hay que meter los máximos goles posibles porque si no será muy complicado", señaló.