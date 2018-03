Deco: "La selección portuguesa no depende de Cristiano"

El portugués Anderson Luís de Souza, Deco, considera que Cristiano Ronaldo es "uno de los mejores del mundo" y que éstos "siempre son necesarios", aunque no cree que sea "acertado hablar de dependencia".

"Nosotros hemos ganado varios partidos sin Cristiano Ronaldo, y con él en la cancha también. Hoy en día ya no existe esa historia de un grande que depende de un solo jugador. El propio Manchester United sigue yendo muy bien tras la marcha de Ronaldo, y el Madrid ha ganado partidos sin él, como Portugal", recordó.

Por eso, aunque considera "indiscutible" que "todo gran futbolista hace falta", recalca que "la selección portuguesa no depende de él, como tampoco depende ni dependía de él ninguno de esos conjuntos". "Es normal que todos los equipos quieran tener a los mejores jugadores, y que éstos son necesarios. Por lo tanto él, que es de los mejores del mundo, nos hace falta, claro. Pero no cree que sea acertado hablar de dependencia", añadió.

Además, en una entrevista al web de la FIFA, que recoge Europa Press, tiene claro que a "las favoritas son las selecciones con historia" porque lo que Portugal no lo es porque "no ha ganado nunca" un Mundial, aunque no descarta que ofrezca un buen rendimiento: "No puede ser considerado favorito. Pero sí que tenemos un equipo de calidad, con grandes jugadores, que puede alcanzar una final y llegar lejos. Pero no puede decirse que seamos favoritos".

"Ganar un Mundial no es fácil. No es casualidad que hasta ahora pocos lo hayan logrado. Hay grandes equipos que nunca lo han ganado, porque muchas veces la diferencia está en un detalle, una pizca de suerte en algún momento decisivo. Resulta difícil de explicar. Ganar un Mundial no es nada sencillo", recalcó.

"Tenemos la misma calidad que en 2006"

En la anterior cita, los 'tugas' llegaron a semifinales, donde perdieron ante Francia "por detalles", ahora, con Carlos Queiroz en el banquillo, el equipo ha cambiado y cuenta con menos "experiencia". "Ahora hay muchos que disputan una gran competición por primera vez. Pienso que contamos con la misma calidad, aunque quizás nos falte la experiencia que teníamos en 2006".

"Incluso en el banquillo: Felipao (Scolari) ya había ganado un Mundial con Brasil, y había dirigido a Portugal en la Eurocopa 2004, mientras que Queiroz llegó hace algún tiempo, y afrontará su primer gran torneo al mando del equipo. Es un entrenador excelente, con un grupo de futbolistas muy buenos a sus órdenes. Por eso, creo que lo tenemos todo para triunfar", deseó.

En Sudáfrica, Portugal se medirá en un grupo muy complicado a Costa de Marfil y Brasil (además de a Corea) y, en el cruce podría esperarles España. "No vemos problema en jugar contra ningún adversario. Si tenemos que jugar, lo haremos. Si uno va al Mundial pensando contra quién va a jugar, en elegir rival, es mejor no ir y quedarse en casa", sentenció.

De cara al futuro, desvela que su intención es volver a vivir a Brasil: "Tengo a mi familia allí, y ya hace 13 años que estoy en Europa. Tengo una casa en Oporto, y siento un cariño enorme por Portugal y por esa ciudad en concreto, pero nací en Brasil, allí están mi familia y el proyecto social Instituto Deco, en Indaiatuba".

De todas formas, no descarta incluso seguir jugando en su país natal. "Quiero regresar cuando termine mi contrato con el Chelsea en 2011. Si estoy en buenas condiciones para ayudar a algún equipo brasileño, también volveré para jugar", desveló.