Fútbol/Liga Campeones.- Van Gaal (Bayern): "Tenemos una voluntad increíble"

26/04/2010 - 19:10

El entrenador del Bayern de Múnich, Louis Van Gaal, afirmó hoy que están con "una voluntad increíble" de cara al partido de mañana ante el Olympique de Lyon en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, aunque lamentó los numerosos problemas que arrastran en la zona defensiva.

LYON (FRANCIA), 26 (EUROPA PRESS)

"Tenemos una voluntad increíble, dependemos de nosotros mismos, pero tenemos un problemas con numerosas lesiones en la plantilla. Demichelis, Van Buyten y Contento están lesionados, y Timoshchuk está enfermo. Todos son defensas o pueden jugar ahí, por lo que es un poco inquietante", indicó Van Gaal en rueda de prensa.

Por ello, el ex entrenador del FC Barcelona, que recordó que sus jugadores están "cansados" y que no quiso polemizar sobre el hecho de que el Lyon no jugase este fin de semana para tener más tiempo para preparar el choque, no puede decir "todavía" si alguno de sus tres defensas podrá disputar el choque, ni tampoco se atrevió a "prometer" que Arjen Robben, su mejor hombre en la actualidad jugase los 90 minutos.

"Robben tiene su papel en el equipo, y si no lo cumple, debe salir del campo como los demás. Su salida en el partido de ida era una forma de preservarle. Todos tienen su rol y son importantes, luego Arjen marca más goles porque está más cerca de la portería por obligación", aclaró.

El preparador del conjunto bávaro descartó que el choque sea "un partido táctico" contra Claude Puel. "He preparado a mis jugadores para este partido, y luego puedo hacer ajustes durante él mismo, esto funcionó en la ida, pero mañana será diferente", advirtió.

Van Gaal ha demandado a su equipo que esté "concentrado" durante los 90 minutos. "Nunca se puede decir que has ganado hasta que pite el árbitro. La fuerza de este Bayern es la cultura futbolística alemana, el hecho de no rendirse", comentó.

El técnico del Bayern recordó también que no saldrán a dejar la portería a cero como único objetivo. "No somos un equipo que no juegue a hacer goles", avisó, sin saber si jugará con Klose o Gómez en ataque porque desconoce si Cris y Boumsong lo harán en la zona defensiva rival, aunque el brasileño ha dicho que se encuentra bien.

Finalmente, Van Gaal aseguró que no sentía "presión". "La tensión va a ir en aumento, pero es una tensión sana. No la necesito para hacer mis elecciones antes del partido", sentenció.