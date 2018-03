Fútbol/Liga Campeones.- Cris cree que "no habrá problema" para que pueda ayudar al Lyon en un "momento histórico"

26/04/2010 - 19:48

El central brasileño y capitán del Olympique de Lyon, Cris, cree que "no habrá problema" para que pueda jugar mañana pese a sus molestias físicas, ya que desea participar en "un momento culminante en la historia del club" en el partido de vuelta de semifinales de 'Champions' frente al Bayern de Munich.

LYON (FRANCIA), 26 (EUROPA PRESS)

"Me siento mejor, veremos después del entrenamiento, pero me siento bien, yo siempre quiero jugar. Creo que no habrá problema", señaló en rueda de prensa Cris, consciente de la importancia del partido. "Es un punto culminante de la historia del club. Pero no terminan ahí, queremos ir hasta el final", deseó.

El brasileño explicó que su equipo debe "disfrutar y hacer un buen partido" para superar a "un gran equipo" que ya les superó en el partido de ida (1-0). "Tenemos 90 minutos para intentar marcar. Sabemos que nos enfrentamos a un equipo que está en su lugar, que tiene una buena defensa. Tendremos que trabajar bien la pelota", apuntó.