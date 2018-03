Fútbol/Liga Campeones.- Puel: "A mi equipo le gusta obtener un resultado bueno en la dificultad"

26/04/2010 - 20:05

El entrenador del Olympique de Lyon, Claude Puel, manifestó su interés porque la falta de experiencia no afecte a su equipo en el partido de este martes ante el Bayern Múnich en la semifinal de la Liga de Campeones, ya que ésta es la primera vez que los franceses llegan tan lejos en la máxima competición europea.

LYON (FRANCIA), 26 (EUROPA PRESS)

"Espero que no influya. Tuvimos esa desventaja durante el primer partido. La posición en el partido de vuelta nos conviene más. A mi equipo le gusta obtener un resultado bueno en la dificultad. Contra el Real Madrid pasamos tres días juntos lejos de la ciudad y fue muy bueno y muy interesante", dijo el técnico galo.

El apoyo de la afición debe ser vital para el equipo, al menos así lo destaca Puel. "Una semifinal es algo especial. Hemos visto que la gente de Munich estuvo ahí. Los jugadores pocas veces habían visto un ambiente tan grande. El jugador número 12 no es una palabra vacía. Es importante que se sienta un ambiente grande. El apoyo del público será muy importante", confesó.

Puel sabe que el 1-0 de la ida les obligará a marcar al menos un par de tantos para lograr la clasificación. "Para mí, tenemos que ganar por dos goles. Debemos ser fuertes en todos los ámbitos. Tenemos que ser ofensivos, pero también evitar incurrir en desventajas", indicó.

El técnico francés destacó a uno de sus jugadores, Lisandro, ya que "es un jugador importante, como puede ser Robben pero tienen características diferentes". "Si no tienen la respuesta de todo el conjunto, estos jugadores no destacan y no pueden demostrar que son los mejores", concluyó.