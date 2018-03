Laporta: " La caverna españolista está crecidita"

Laporta ha afirmado que "la caverna mediática españolista está crecidita" y aseguró que no existe el 'Villarato' porque "Al Madrid le han pitado el doble de penaltis a favor que al Barcelona"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, respondió, ante las cámaras de 'El Día Después' de Canal +, a una pregunta sobre la existencia del Villarato asegurando que no ha "hablado en siete años de los árbitros".

Laporta considera que Mourinho "no necesita calentar el partido. En el primero ya supo contrarrestarnos". Y reconoció que "una parte de mi junta directiva era partidaria de ficharle, pero otra, entre la que me encontraba yo, nos inclinamos por una opción más cruyffista, la de Guardiola. La caverna mediática españolista está crecidita, pero hemos sabido aguantar la presión".

Con respecto al partido del Inter el mandatario azulgrana afirmó: "Yo pienso en el partido del miércoles, no en la final, y nos va a resultar muy difícil llegar a ella porque el Inter tiene ventaja". Además añadió que Eto'o le parece un "gran jugador" y que y no le importaría que marcara "siempre que nosotros pasemos".

El Rosell más catalanista

Por otro lado, el empresario Sandro Rosell, precandidato a la presidencia del FC Barcelona, ha reclamado la ayuda y el voto del consejo sénior, que durante los últimos meses ha debatido cuestiones para ampliar su programa electoral, y lo ha hecho en un acto donde ha mostrado su perfil más catalanista.



Rodeado de unos cuatrocientos miembros del consejo sénior que le han apoyado en un hotel junto al Camp Nou, Rosell ha realizado el último acto antes de imbuirse completamente en el proceso preelectoral, que comenzará después de la Final entre Cuatro de baloncesto que está programada para el segundo fin de semana de mayo.



"Seremos catalanistas y barcelonistas. Mi padre los sábados me hacía escuchar el disco de la declaración de la República de Francesc Macià. Y me lo inculqué. Y me lo ponía en un disco de 45 revoluciones, y venían mis amigos a casa a escucharlo. Y los domingos, íbamos al Camp Nou a ver el Barça", reivindicó Rosell, quien acto seguido abrazó a su padre, Jaume Rosell, miembro del consejo sénior.