De la Peña asegura que el Espanyol no tiene plantilla para luchar en Europa

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 25 may (EFE).- El centrocampista del Espanyol Iván de la Peña ha asegurado hoy que el conjunto blanquiazul no tiene plantilla para luchar en Europa y ha añadido que antes de aventurarse a hablar de objetivos hay que ver los movimientos que se producirán en el mercado.

"Hay que ser ambiciosos, pero también realistas. Decir que podemos luchar en Europa es engañar a la gente, porque no creo que tengamos plantilla suficiente. Podemos entrar si las circunstancias son positivas, pero no tenemos plantilla. Además, no sabemos los jugadores que se irán y los que vendrán", ha remarcado.

En este sentido, ha apuntado que hasta que no empiece la temporada no se podrán hacer valoraciones: "Es difícil hablar ahora. Cuando empiece la siguiente campaña, sabremos los jugadores que siguen y a qué podremos aspirar. Sabemos las dificultades que tiene el club".

De la Peña ha reconocido que la temporada ha sido "complicada" para el Espanyol. "Empezamos con la mala noticia de la muerte de Jarque; nadie lo esperaba. Al equipo le doy un sobresaliente por la reacción, pero si se tuviese que valorar otras cosas, la nota sería otra", ha reflexionado.

Respecto a su situación personal, el cántabro ha comentado que está cumpliendo los plazos previstos y que seguirá trabajando para recuperarse de la operación del pasado 10 de febrero: "Ahora que trabajo en el campo las sensaciones son muy buenas. El gemelo responde fenomenal y todo es muy positivo".

En este sentido, ha apuntado que después de un año tan malo es "una alegría" poder entrenarse y seguir trabajando. "Sólo pienso en el día a día. Quiero aportar, sumar y sentirme útil otra vez. No tendré problema en empezar la pretemporada aunque después de un año sin jugar, iré con cautela", ha reflexionado.

En su comparecencia, el capitán blanquiazul no ha podido evitar hablar sobre Raúl Tamudo. "He pasado ocho años maravillosos con él y el equipo ha conseguido grandes cosas. Es uno de los mejores de la historia del club, lo ha dado todo y no hay que olvidar su grandeza. Se me hace raro, pero esto es el fútbol", ha concluido.