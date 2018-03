Cortés dice que se va con la pena de no haberse despedido de los aficionados del Getafe

Getafe (Madrid), 25 may (EFE).- David Cortés, jugador del Getafe, confirmó hoy que no seguirá el próximo año en el club madrileño y destacó que se marcha "con la pena" de no haberse podido despedir de los aficionados del conjunto del sur de la Comunidad de Madrid.

"Con la única pena que me voy de Getafe es de no haberme podido despedir ante los aficionados. He estado cuatro años impresionantes, me han tratado muy bien y es en el sitio que mas me han demostrado que querían mi renovación. Ni en mi propia casa, en Extremadura lo pidieron tanto. Es una cosa que es de agradecer. Mi pena es no haberme despedido como es debido. Pero siempre hay tiempo y hay una vuelta. Hay muchos aficionados amistades mías y nos veremos por ahí", dijo en Onda Madrid.

El lateral diestro, que acababa contrato en el mes de junio, agradeció a todas las personas que trabajan en el club el buen trato que ha recibido durante los cuatro años que ha estado en el Getafe.

"Siempre uno cuando está muy agusto en un sitio, el tener que marcharse es una pena. Siempre he tenido claro que siempre hay otras alternativas. Ha sido el destino el que me tiene preparado otro sitio y otra ciudad. Pero me voy con mucho agradecimiento a todo el mundo con el que he trabajado y han sido unos años impresionantes", comentó.

"Me quedo con el ambiente, la gente que he conocido, las amistades que haces con compañeros y lo muy a gusto que hemos estado los que hemos pasado por aquí. Soy bastante duro y me quedo con lo bueno. Como todo el mundo, tiene sus cosas e historias, pero uno se va con la cabeza alta y los buenos recuerdos, que es lo que sirve para el día después", añadió.

Asimismo, comentó que tenía esperanzas de renovar hasta el último partido de Liga, ya que, según indicó, creía que podría haber algún acercamiento final para prolongar su contrato.

"Pero las cosas no fueron como uno pensaba. Ahora estoy abierto a varias propuestas y estamos tranquilamente mirando que es lo que nos conviene el año que viene. Me da igual España y el extranjero. No me cierro ninguna alternativa. Me encuentro bastante bien. Tengo una edad que todavía me permite estar unos cuantos años por ahí", concluyó.