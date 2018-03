Del Nido no tiene "definido quién va a ser el entrenador del Sevilla la próxima campaña"

Sevilla, 25 may (EFE).- El presidente del Sevilla, José María del Nido, ha reconocido hoy que no tiene "definido quién va a ser el entrenador de la próxima campaña", un asunto que "se va a decidir en el momento oportuno" y en el que el club "no va a admitir presiones de ningún tipo".

Del Nido ha indicado que en la "lista de futuribles había 1.328 entrenadores, Álvarez es uno más entre ellos" y ha indicado que el club que preside es "un mirlo blanco porque entrenadores del primer nivel se están poniendo en el escaparate para ser entrenadores del Sevilla".

El dirigente sevillista ha manifestado que la entidad tiene "las parcelas definidas. El área deportiva la lleva Monchi cada vez con más amplitud en la toma de decisiones", y que por eso se siguen fichando jugadores, ya que "no se va a paralizar nada mientras llega el entrenador".

El deseo de Del Nido es "poner al frente del equipo a una persona capaz de conseguir los objetivos marcados para el año que viene, en unos días se conocerá el nombre, pero es una decisión que ha de tomarse de forma meditada".

Para el presidente blanquirrojo, "lo primero que tiene que tener el entrenador es capacidad para conseguir los objetivos marcados" aunque "pensando sólo en el bien de la sociedad y no en el qué dirán".

Por otro lado, Del Nido ha mostrado su intención de jugar la Supercopa de España "a partido único y en campo neutral", una idea que cuenta "con razones poderosas de calendario. Puede ser en una ciudad neutral con ganas de fútbol donde se pueda vender bien el producto".

El directivo sevillista ha recalcado, acerca del pregonado interés del Real Madrid por fichar a Jesús Navas, que "no hay ningún jugador en venta, pero si llega una oferta fuera de mercado se atendería" pero que en este caso concreto, ha hablado "con Florentino y no ha preguntado nada".

"Van a sudar sangre, sudor y lágrimas para llevarse a Navas, nos vamos a divertir una barbaridad. Navas tiene éste y dos años más de contrato", ha aseverado.