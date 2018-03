El representante de Ibrahimovic asegura que el sueco no se siente en venta

Roma, 25 may (EFE).- El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic no siente que el Barcelona, su actual equipo, lo haya puesto en el mercado de fichajes, por lo que no entiende por qué la prensa lo sitúa continuamente lejos del club español.

Así lo explicó hoy el representante del jugador, Mino Raiola, en declaraciones al canal de información deportiva italiano "Sky Sport24", en las que desmintió que se haya planteado algún interés sobre Ibrahimovic por parte del Milán, como aseguraba este martes un diario español.

"Encuentro tan extraño que los periodistas españoles estén tan informados sobre los movimientos del Milán. Normalmente están informados sobre los clubes españoles", dijo Raiola.

"No entiendo por qué cada dos días tenemos que cambiar de equipo. Han puesto a Ibrahimovic en el Real Madrid, en el Manchester City, ahora lo ponen en el Milán, también ha estado por ahí el Juventus. Por fortuna creo que los equipos que se lo pueden permitir ya se han terminado. Ibra no se siente en el mercado. Ha habido dos personas como Laporta y Beguiristáin que lo han definido invendible", añadió.

Raiola reconoció que es verdad que el Barcelona ha fichado al delantero español David Villa, lo que puede amenazar el puesto del sueco en el equipo, pero indicó que también es verdad que el francés Tierry "Henry se va del club".

"Zlatan no ha expresado su deseo de irse. Ha hecho una buena temporada, sólo que el final no ha ido muy bien, pero ha sido así para todos. También este año ha marcado muchos goles, se ha lesionado en el momento equivocado. Pero el hecho de que haya tantos grandes jugadores no da miedo a nadie", comentó el representante.