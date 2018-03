La traición de Mourinho declarando su amor al Barça

Como culé me parece excelente, que fichen a mourinho, Indica claramente las gans que tienen de ganar al barça, y que todo el proyecto lo hacen para batir el barça en lugar d ehacer un proyecto propio.



No entiendo com para fichar a Mourinho , no le dejan el equipo a camacho, Que hubiera hecho camacho con el equipazo que tenía el Oporto, el chelsea o el Inter?



florentino continua así campeón.