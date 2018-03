Rafael Nadal reconoce que ha jugado "muy mal" su primer partido

Agencias 25/05/2010 - 20:49 Comentarios

El español Rafael Nadal admitió hoy que jugó "muy mal" su primer partido en esta edición de Roland Garros, como siempre cada año, que tuvo algo de ansiedad y un "pelín" de nervios en su debut ante el francés Gianni Mina.

"He jugado peor de lo que pensaba antes del partido y espero que esto sea solo un accidente", dijo Nadal, quien reconoció que había cometido "más errores de lo habitual". "No me corría la bola. Se ve que hoy no tocaba jugar bien. Ahora toca serenarse y jugar el próximo encuentro con calma", añadió.

"En todos los juegos que he sacado del primer set he tenido puntos de rotura en contra. Bien es verdad que los he ganado y eso es lo positivo. Pero me he ido más atrás de lo normal y me movía peor. Y todo esto hace que la tarea del rival se facilite, pero cada año juego mal la primera ronda", dijo.