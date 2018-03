Rosell demandará a Ingla por relacionarle con un presunto caso de corrupción

El precandidato a las elecciones del Barcelona Sandro Rosell ha anunciado que mañana interpondrá una demanda contra Marc Ingla, otro de los aspirantes a la presidencia, por acusarle de estar "encausado" en un presunto caso de corrupción en la organización de un partido de la selección brasileña.

"El señor Ingla se ha pasado de la raya. Ha dicho públicamente esta mañana, en la televisión pública de Cataluña (TV3), que estaba encausado, y mañana interpondremos una demanda para defender nuestro honor", ha adelantado Rosell desde Andorra, donde se ha desplazado esta tarde para hacer campaña.

El ex vicepresidente de la entidad azulgrana ha explicado que, "hasta ahora", había dejado pasar "los rumores, insinuaciones y leyendas urbanas" que se han dicho sobre él, pero que en esta ocasión Marc Ingla ha traspaso el límite. "Yo no estoy encausado ni he estado encausado en nada en mi vida", ha subrayado.