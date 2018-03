Fútbol.- Moratti: "El fichaje de Mourinho no está cerrado, todo lo contrario"

25/05/2010 - 23:46

El presidente del Inter de Milán, Massimo Moratti, aseguró esta noche que el fichaje del entrenador portugués José Mourinho por el Real Madrid "no está cerrado", sino "todo lo contrario" debido a que aún no ha negociado con el preparador de Setúbal.

MILÁN (ITALIA), 25 (EP/Reuters)

"No se puede decir que todo esté concluido, todo lo contrario. No creo que se decida mañana, necesitamos más tiempo", manifestó Moratti este martes, que añadió "no haber comenzado" las negociaciones para la desvinculación de Mourinho del cuadro interista.

Por su parte, el máximo dirigente del Inter de Milán quiso matizar sus declaraciones tras la final de la 'Champions' y explicó que no se ha sentido engañado por Mourinho. "Él ha cumplido todos los objetivos que tenía que lograr, pero la parte molesta vendrá ahora por tener que buscar a otro entrenador", dijo.

En ese aspecto, Moratti no se pronunció, pero todo hace indicar que el ex entrenador del Catania Sinisa Mihajlovic, que dejó el cargo este lunes, podría ser el elegido para sentarse en el banquillo del vigente campeón de Europa.