Del Nido anuncia la posibilidad de una liga de 18 equipos sin Madrid ni Barça

Agencias 29/06/2010 - 16:33 6 Comentarios

El presidente del Sevilla FC, José María Del Nido, ha destacado una hipotética posibilidad de que se creara en un futuro una Liga española con dieciocho equipos sin que estuvieran el Real Madrid y FC Barcelona, si estos dos grandes clubes no aceptan "las condiciones de juego".

"Es una obligación de los clubes imponer a los dos grandes las condiciones de juego y si no aceptan, no pasa nada, tendremos una Liga de 18 equipos y ellos una magnífica de dos. Esto es un pastel en el que participamos todos y nuestra decisión va a ser radical", ha dicho Del Nido en declaraciones que recogen los medios oficiales de la entidad hispalense.

"Estamos trabajando en ello y llevamos, en el sigilo y secreto de las conversaciones, trabajando muchos meses... Es nuestra responsabilidad que esto no se convierta en una pelea de dos", señaló el máximo dirigente sevillista.

"En la última reunión estuvieron el presidente del Madrid y un vicepresidente del Barcelona. En las próximas 48 tendremos otra, estamos reuniéndonos si no por semana, cada diez días. Lo bueno sería que tomemos una decisión ya, porque se están radicalizando tanto las posturas que nos vamos a encontrar en un callejón sin salida", añadió Del Nido.

"Nosotros tenemos una Liga, ustedes quieren competir con nosotros, pues éstas son nuestras competiciones... ¿Qué no?, pues no pasa nada. Y estoy hablando de Sevilla, Valencia, Atlético, Athletic, Zaragoza...", insistió el presidente sevillista. Del Nido también se refirió a los conflictos judiciales de los operadores televisivos y los derechos de transmisión de los partidos de fútbol.

"He mantenido una conversación el pasado sábado con el consejero delegado de Sogecable y me ha asegurado verbalmente que Sogecable va a cumplir el contrato de Mediapro y va a pagar las cantidades convenidas, con lo cual de alguna forma se cierra el círculo en cuanto a que los clubes de fútbol no vamos a tener problemas en cuanto al cobro de cantidades", explicó.

Del Nido puntualizó que éste no es sólo un problema del Sevilla FC, y aclaró que las televisiones cubren un treinta por ciento del presupuesto del club andaluz y que hay otros que les cubre hasta el sesenta por ciento".

"La crisis va a servir para que los profesionales -los futbolistas- se den cuenta que tienen que mantener su salario y eso ya es un éxito... Al Sevilla le viene bien para su plantilla, porque permitirá que jugadores cotizados se vean valorados en el Sevilla", apuntó