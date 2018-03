El agente de 'Ibra' avisa al Barça: "No se va a ningún lado"

Agencias 29/06/2010 - 17:32 Comentarios

El conjunto azulgrana estudia la posibilidad de vender al delantero sueco tras el fichaje Villa. Sin embargo el agente del jugador, Mino Raiola ha asegurado a la radio italiana 'Radio TV' que "Ibrahimovic no se va a ningún lado. No se va a mover del Barcelona. Él no se quiere ir y en un principio el club no se quiere deshacer de él".

"Nadie esperaba que Ibrahimovic hiciera una campaña así. Todo fue bien hasta febrero", reconoció Raiola. Sobre los rumores de marcha de Ibrahimovic fue contundente: "exagera la gente que dice que el sueco debe irse a otro equipo".