Van Persie explica los motivos de su enfado con Van Marwijk

29/06/2010 - 17:47

DURBAN, Sudáfrica (Reuters) - La mala reacción que tuvo el delantero Robin van Persie al ser sustituido el lunes en la victoria de Holanda en los octavos de final del Mundial 2010 es el primer mal gesto que tiene su equipo durante el tiempo que lleva en Sudáfrica.

Van Persie reaccionó de mala manera cuando fue sustituido por Klaas-Jan Huntelaar a 10 minutos del final de la victoria por 2-1 sobre Eslovaquia, que clasificó a Holanda a cuartos de final, donde se enfrentará a Brasil.

El delantero del Arsenal tuvo una discusión con el seleccionador Bert van Marwijk al salir del terreno de juego y no participó en la celebración del gol de Wesley Sneijder, que amplió la ventaja de Holanda.

"Sólo quiero ser importante para el equipo y marcar. Quería quedarme (en el campo), ya que teníamos más espacios cuando Eslovaquia buscaba el empate. Sentí que podía sacar provecho de ello", dijo el martes Van Persie, que sólo ha marcado un gol en cuatro partidos.

"Casi no he marcado (...) aunque he jugado bien", puntualizó.

Por otro lado, Van Marwijk dijo que no estaba enfadado con Van Persie, que entendía su decepción y que se había reunido con el equipo a su regreso al hotel en Johannesburgo para calmar los ánimos de sus jugadores, según habían informado medios holandeses.

El enfado de Van Persie contrastó con la actitud del delantero Dirk Kuyt, que se cambió a la banda izquierda para dejar espacio en el costado derecho a Arjen Robben, que volvía a la titularidad tras una lesión, durante el encuentro de octavos de final.

Kuyt realizó sin protestar una labor a la que no está acostumbrado y, a seis minutos del final, pudo anotar el 2-0 de su equipo, pero vio que Sneijder llegaba en mejor posición para marcar y sentenciar el partido y le cedió el balón.

"Vi que salía el portero y, cuando me encontré delante de él, vi a dos defensas que se dirigían a proteger la portería. Entonces me di cuenta de que habría espacio para el centrocampista que entraba en el área", dijo Kuyt a Reuters.

Holanda se enfrentará el viernes a Brasil en Port Elizabeth en cuartos de final.