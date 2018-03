Fútbol/Selección.- Pedro: "No me fijaría en el partido de Cristiano, sino en el buen papel de nuestra defensa"

29/06/2010 - 23:36

El jugador de la selección española Pedro Rodríguez mostró su felicidad por el pase de España a los cuartos del Mundial de Sudáfrica y no quiso fijarse en el partido de Cristiano Ronaldo, sino en el "buen papel" que hizo la defensa de la 'Roja'.

CIUDAD DEL CABO, 29 (EUROPA PRESS)

"El equipo ha jugado un gran partido y estamos muy contentos por el pase a cuartos. Quizá sí ha sido el mejor partido y era complicado encontrar un pase, pero lo hicimos muy bien y encontramos la recompensa del gol que nos mete en cuartos", dijo el canario.

"No me fijaría en el partido que ha hecho Cristiano Ronaldo, sino en el buen papel de nuestra defensa", manifestó Pedro, que no quiso caer en el error de dar a la selección española como favorita en el cruce ante Paraguay de cuartos de final.

"Fácil no hay ningún rival y menos a estas alturas. Paraguay va a ser muy complicado, nosotros lo sabemos. Ahora el vestuario lo está celebrando porque jugar contra Portugal era un partido muy difícil", finalizó el jugador del Barcelona.