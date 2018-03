Rijkaard no se da por vencido: "Las competiciones no se deciden en marzo"

Barcelona, 9 mar (EFE).- El entrenador del Barcelona, Frank Rijkaard, no considera que con la derrota de hoy su equipo se haya quedado sin opciones de conquistar la Liga y recordó que en su carrera futbolística nunca ha visto que las competiciones se decidan en marzo.

"Es complicado hablar ahora de esto. Estamos en marzo y no he visto competiciones que se deciden en marzo. Hay que seguir luchando en todos los partidos que nos quedan (..) Nosotros no tenemos que renunciar a nada y hay que seguir trabajando", ha explicado.

El holandés ha recordado que quedan 33 puntos en juego. "Está claro que la distancia ahora es más grande, pero no hay que renunciar", según dijo Rijkaard, quien se mostró abatido por la derrota sufrida después del trabajo realizado por su equipo.

"El gol encajado nos ha hecho mucho daño, hemos luchado muchísimo, pero tanto trabajo para no conseguir ningún punto, es algo que hay que digerir. Nos hemos precipitado, hemos ido a buscar la victoria y... ha sido una lástima", ha asegurado el técnico del Barça.

Ha rehusado Rijkaard hablar sobre el rendimiento individual de sus jugadores y en general no cree que el Villarreal fuera mejor que el Barça.

"Cuando no marcas el primer gol, entonces es más complicado. Lo que nos faltó es marcar la diferencia. No voy a hablar de jugadores, ni de parte del equipo. Es complicado, no tenemos que perder la confianza, hay que seguir trabajando", ha insistido el entrenador.

A Rijkaard sólo le queda apelar al orgullo. "El fútbol es algo tan complicado como muy simple. Es una lástima, tenemos que seguir adelante con orgullo, aún más en los momentos difíciles", ha indicado.

Manuel Pellegrini, entrenador del Villarreal, destacó el "gran rendimiento" ofrecido por su equipo en la importante victoria que le acerca al Barcelona en la clasificación.

"Fuimos superiores al Barcelona. Además tuvimos un tercer gol que fue legítimo", ha dicho el entrenador del Villarreal, sobre un tanto de Marcos Senna en las postrimerías del partido.

No cree Pellegrini que el equipo de Rijkaard le faltara agresividad, sino que su equipo había sabido anular su juego. "Diego López no tuvo mucho trabajo", ha insistido.