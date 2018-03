Clemente: "Los que estén mal, que se vayan a la construcción o al psiquiatra"

Agencias 10/03/2008 - 17:04 Comentarios

Javier Clemente ha afirmado el día después de su mal debut como entrenador del Murcia, que el equipo grana "está enfermo, pero mientras hay vida hay esperanza", que cree en eso "lo mismo que en Dios" y que "si los jugadores están mal, que vayan al psiquiatra

No podemos pensar que nos vamos a morir y hay que estar alegres y si los jugadores están mal, que vayan al psiquiatra". El técnico de Barakaldo, quien en su estreno vio como el Getafe ganaba por un claro 0-3 en el estadio Nueva Condomina, dirigió hoy el primer entrenamiento de la semana en las instalaciones de Cobatillas y tras el mismo ofreció una rueda de prensa, algo que sorprendió pues ayer ya habló después del choque.

Habitualmente, Clemente suele comparecer ante los medios los lunes y por eso lo ha hecho en la primera semana que comienza al frente del conjunto murcianista. El preparador vasco ha declarado que sus futbolistas "tienen condiciones, pero no saben cómo y cuándo hay que hacer las cosas y por eso hay que insistir con ellos para que aprendan".

Segunda parte "catastrófica"

Clemente, llegado el jueves a Murcia, ha reconocido que ayer alineó a futbolistas "que no sabía realmente como eran", y del encuentro ha señalado que "tras una primera parte buena, la segunda fue catastrófica porque los jugadores no tuvieron demasiado claro el concepto de lo que hay que hacer".

En opinión de Clemente, "no se marcan goles, porque no se juega bien, pues con orden se hacen con más naturalidad". El técnico ha asegurado que "aquí todos son útiles" y ha añadido que "el día tiene 24 horas, pero no se puede trabajar cinco al día con los futbolistas, pues tienen que llegar frescos al siguiente partido".

"A la construcción o al psiquiatra"

Clemente se ha mostrado rotundo al referirse al estado anímico de la plantilla y les envió un recado a sus futbolistas al manifestar que "han cobrado a fin de mes y supongo que estarán bien. Tienen un buen vivir, entrenan por la mañana y se divierten, son privilegiados de la vida. Si están mal anímicamente, que se vayan a la construcción o al psiquiatra. Vamos a dejarnos de castañas y lo que hay que hacer es jugar bien al fútbol y apretar".