Panameno Torres y chileno Millar, destacados en el fútbol colombiano

AFP 10/03/2008 - 18:19

El panameño Gabriel Torres y el chileno Rodrigo Millar, se destacaron este fin de semana como los mejores extranjeros en la séptima fecha del torneo Apertura-2008 del fútbol profesional colombiano.

Torres, al servicio de La Equidad de Bogotá, marcó el único tanto en la victoria de su equipo ante el doblemente campeón del año pasado, Nacional de Medellín, que jugaba en casa.

La anotación panameña permitió al once de La Equidad montarse en el primer lugar de la tabla de clasificación, igualado en 13 puntos con Medellín y Santa Fe, pero con mejor diferencia de gol.

Torres estuvo en constante movimiento por el frente de ataque, creó permanentes opciones de peligro en el arco rival y fue calificado con ocho puntos por la prensa especializada.

Mientras tanto el chileno Rodrigo Millar, ex integrante del Huachipato y el Colo Colo y quien debutaba con el ex campeón de la Copa Libertadores, el Once Caldas, anotó el gol del triunfo 1-0 sobre el bogotano y líder del torneo Santa Fe, en partido disputado en el estadio El Campín, el viernes.

Con su derrota Santa Fe, que al comienzo del torneo era el conjunto más sólido, acumula ahora dos caídas en línea.

Otra de las figuras destacadas de la fecha fue el argentino Rodrigo Marangoni, calificado con siete puntos, quien a pesar de no reportarse en el marcador, fue fundamental en el desempeño del Atlético Huila, que liquidó en su casa 4-2 al Bucaramanga.

Huila, que tenía 13 partidos sin ganar (desde el torneo Finalización-2007), comenzó perdiendo apenas en el minuto 17 con un autogol del zaguero Duván Hernández, pero ya en el 24 conseguía la igualdad, para poco a poco afianzarse en el terreno y lograr el triunfo que lo deja 14 en la clasificación con siete puntos.

El técnico uruguayo al servicio del Deportivo Cali, Daniel Carreño, también fue figura en la séptima fecha del torneo colombiano, pero no precisamente por el triunfo 1-0 de su equipo frente al América, en el clásico de la fecha, sino por el golpe que le propinó su colega, el estratega americano Diego Umaña, que lo mandó al césped.

Una severa gresca entre hinchas de los 'Diablos Rojos' a los 87 minutos, llevó al árbitro Wilmar Roldán a dar por concluído el partido, lo que ocasionó el reclamo de Umaña.

En determinado momento el técnico colombiano lanzó un puñetazo a la cara de Carreño quien presenciaba el alegato, y éste trastabilló y cayó unos metros atrás para luego tratar de lanzarse enfurecido contra Umaña, lo que no ocurrió por la intervención de uno de los jugadores caleños.

La gresca, que continuó después en las afueras del estadio, dejó 83 personas heridas y se esperan fuertes sanciones contra los seguidores del América y el propio Umaña.

