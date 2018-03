"Cata" Díaz estará cinco semanas de baja; Manu y Granero, tres

Madrid, 10 mar (EFE).- Daniel "Cata" Díaz, defensa argentino del Getafe, estará cinco semanas de baja por culpa de un esguince de grado uno en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha, mientras que Esteban Granero, con una elongación del recto anterior en el muslo derecho, y Manu del Moral, con una rotura del bíceps femoral en el muslo izquierdo, necesitarán 21 días para recuperarse.

Las bajas de los tres futbolistas se unen a las de los lesionados Mario Álvarez, Miguel Pallardó, David Sousa e Ikechukwu Uche. Además, ante el Benfica, Michael Laudrup tampoco podrá contar con los sancionados Pablo Hernández y Braulio Nóbrega. En total, el danés no podrá disponer de nueve jugadores para el choque ante los portugueses, aunque Pallardó, al no tener ficha para jugar la UEFA, no podría jugar en el caso de estar disponible.

Por eso, es muy probable que el técnico del Getafe llame a algún jugador del filial para completar la convocatoria ante el conjunto lisboeta. El delantero Juan Francisco Moreno "Juanfran", el defensa Víctor Manuel Mesa y el centrocampista Ricardo De Sousa "Richi" entrenaron hoy con el primer equipo y tienen muchas posibilidades de sentarse en el banquillo del Coliseum Alfonso Pérez.