Rijkaard lamenta que el Barcelona no supo "matar el partido". "Hemos luchado y querido, pero no hemos cumplido"

13/04/2008 - 9:24

El técnico del FC Barcelona, Frank Rijkaard, lamentó hoy que su equipo no supiera "matar el partido" ante el Recreativo de Huelva y terminara empatando 2-2 tras adelantarse en dos ocasiones.

HUELVA, 13 (EUROPA PRESS)

"No tengo buenas sensaciones del partido, no fue fácil. Hemos luchado y querido ganar, pero no hemos cumplido", expresó, reconociendo que cuando no "matas" los encuentros, "corres el riesgo de que te empaten o algo más", como le ocurrió la semana pasada contra el Betis.

Pese a todo, el holandés quiso quedarse con los aspectos positivos, ya que el equipo "estuvo siempre luchando y prueba de ello es que ha reaccionado". "Pero no ha sido suficiente, en los momentos importantes para matar el partido hemos fallado el último pase, quitándonos espacios... son cosas que pueden pasar cuando un equipo va demasiado precipitado para conseguir el resultado", reiteró.

Y eso que el partido comenzó bien para los suyos. "Hemos querido aprovechar los espacios y cuando esto funciona bien significa que los extremos están bien posicionados, pero tras el primer gol he visto que íbamos de más a menos. Es una pena que, marcando un gol tan bonito como el Samuel, no haya podido ser", explicó.

Por su parte, pidió "prestar atención" para que no se repita lo sucedido en el segundo gol. "Fue una falta en el marcaje, no dejar centrar al oponente, perderle de vista. Debemos prestar atención a eso", dijo. "Es una lástima, porque marcar dos goles en un campo contrario tiene que ser suficiente", añadió.

Finalmente, se congratuló del regreso de Messi, que "ha trabajado mucho para volver", pero reconoce que el argentino debe "coger más ritmo y participar más" de cara a próximos envites.

ETO'O: "VAMOS A SEGUIR LUCHANDO".

En ellos también piensa el camerunés Samuel Eto'o, que recalcó que su equipo va a "seguir luchando, porque quedan partidos y los de delante no son matemáticamente campeones".

"No creo que hemos bajado el ritmo, nos han metido un gol que no era y el segundo ha sido un error de todos, pero hay que seguir luchando porque quedan jornadas y también tres partidos de 'Champions', que queremos estar en la final", destacó.

Por su parte, Manolo Zambrano no quiso lanzar las campanas al vuelo, ya que su equipo sigue muy cerca de los puestos de descenso. "Quedan muchos partidos y cada punto hay que hacerlo valer porque el que no espabile tendrá verdaderos apuros".

"El próximo partido será una final ante el Zaragoza. Está por detrás de nosotros, pero tendremos que dar el cien por cien o el 200 por ciento igual que hoy", concluyó.