El Real Madrid se sobrepone (1-0) a la expulsión de Torres y al 'autobús' de Clemente para afianzar su liderato

13/04/2008 - 21:30

El Real madrid sumó una nueva victoria (1-0) en el Santiago Bernabéu ante un ultradefensivo Murcia, que no supo sacar partido de la expulsión de Miguel Torres en la primera mitad, y estiran su ventaja en el liderato de la Primera División hasta los nueve puntos sobre el BArcelona a la espera del duelo del Villarreal ante el Almería que cierra la jornada.

El conjunto madridista, consciente de que hacer un fortín del feudo madridista en lo que resta de Liga es sinónimo de conseguir el campeonato, salió volcado sobre el área rival, relamiéndose además después el enésimo traspié del Barcelona. Así, en el minuto 6, una falta botada por Sneijder salió junto al palo derecho de Carini, tras pegar en la barrera y, en el 15, una llegada de Robben por la izquierda salió por encima del meta uruguayo.

En buena medida, la superioridad blanca en la posesión del esférico también se debió al planteamiento ultradefensivo propuesto por Javier Clemente, que ya en la previa no tuvo reparos en ocultar sus ideas. Unas intenciones que se vieron plasmadas sobre el coliseo merengue con cinco defensa y el sueco Goitom, convertido en un islote en la zaga local.

Sin embargo, en el minuto 20, la expulsión de Miguel Torres por una entrada por detrás al joven Dani Aquino dio nuevos bríos a los 'pimentoneros', que comenzaron a desperezarse cada vez con más presencia en el campo rival. Una tarjeta amarilla a Guti en el minuto 28 por simular un penalti terminó de enervar los ánimos de los jugadores y la grada blanca con Iturralde González.

Y es que con el paso de los minutos el Real Madrid se perdió en protestas al colegiado y en la maraña defensiva del Murcia. Raúl, Guti, Sneijder se topaban una y otra vez con la poblada muralla grana ante la desesperación de Robben y Robinho a los que apenas les llegaban balones en la banda.

Precisamente, el brasileño, en su vuelta a la titularidad, fue lo más potable de los de Bernd Schuster en la primera mitad, pues gozó de una libertad de movimientos partiendo desde la izquierda que aprovechó con apariciones en todos los francos del ataque madridista. En el minuto 37, el carioca estuvo apunto de llegar al esférico antes que Carini, que despejó con el pie cuando el '10' se plantaba sólo en la meta rival, tras un pase de primeras al hueco de Guti.

De ahí al final de la primera mitad, el Real Madrid tan sólo enseñó las uñas con dos tímidos 'zarpazos' en un disparo raso de Guti (minuto 38) que salió a la izquierda del meta uruguayo, así como un chut de Robben en el 44, demasiado flojo, que atrapó el cancerbero visitante sin dificultades. Mucho más cerca pudo tener el Murcia el primer tanto, nada más rebasarse el minuto 45, pero Aquino y Goitom se eternizaron en un clarísimo contragolpe 3 para 2 que salvó Sneijder.

La segunda mitad se inició con un Murcia más atrevido que incluso provocó los primeros rumores de la afición del Bernabéu, pero de nuevo fue el Real Madrid el que avisó primero, pero por segunda vez Carini fue más rápido que Robinho en otro balón suelto dentro del área. Más franca aún fue la ocasión de Raúl en el 54 tras sortear al portero grana, pero con la portería vacía se anticipó Pignol para evitar el 1-0.

Pero, el anhelado gol que resquebrajó el alardeado y, hasta ese momento, productivo 'autobús' de los murcianos sólo se hizo esperar cinco minutos más. Un saque de banda desde el lado derecho del ataque blanco no fue despejado con éxito por la zaga del Murcia y el rechace cayó mansamente a las botas del holandés Wesley Sneijder en el pico izquierdo del área, que ajustó a la escuadra de Carini, que no pudo hacer nada para evitarlo.

Con viento a favor y un jugador menos, Schuster optó por replegar filas y dio entrada a Michel Salgado en lugar de Robinho para tapar el socavón ocasionado por la expulsión de Torres. En el otro banquillo, Clemente buscó más mordiente con la entrada de Jofre y del ex atlético Movilla, cuyo pasado y declaraciones de la semana, no pasó por alto la parroquía de Chamartín.

El nuevo boceto de los dos equipos dio más consistencia al líder, pero no se tradujo, sobre todo, en más pegada del Murcia en los últimos metros. Los de Javier Clemente apenas pisaron la portería de Casillas y cuando lo hicieron no supieron convertirlo en alguna ocasión de peligro, mostrando una apatía alarmante para un equipo que intenta salir de la quema del descenso a Segunda División.

En los minutos finales, incluso el Real Madrid pudo ampliar su ventaja y evitar sorpresas finales, con una falta lateral botada por Guti, que Robben no pudo conectar en el segundo palo a falta de sólo cuatro minutos para alcanzar el 90 reglamentario. El ex del Chelsea también fue protagonista en la prolongación, pero su tibio disparo desde la derecha no puso en apuros a Carini, primero, y acto seguido un eslalon dentro del área se topó con un defensa cuando el portero pimentonero ya había sido batido.

Sin embargo, el marcador no se movió y el Real Madrid amplía su diferencia hasta los nueve puntos con el FC Barcelona, a la espera del resultado que el Villarreal coseche en su desplazamiento al Estadio de los Juegos Meditérráneos para medirse al Almería en el partido que cierra la jornada, y afianza aún más su liderato en una Liga que cada jornada que pasa se tiñe un poco más de blanco.