Clemente: "Para ganar hay que saber ganar"

Madrid, 13 abr (EFE).- Javier Clemente, técnico del Real Murcia, que hoy, domingo, cayó ante el Real Madrid por un gol a cero, manifestó tras el partido que "para ganar hay que saber ganar"

"El autobús estaba mal aparcado, porque un partido más fácil de ganar que el de hoy no lo volveremos a tener", indicó.

"Jugar contra el Madrid y no ganar con uno más y con dos ocasiones claras es malo. Ellos hicieron un disparo y nos metieron un gol. Nosotros parecíamos asustados. El miedo es libre, pero parecíamos asustados. Hemos fallado una vez y nos metieron gol. No hay que conformarse con el cero a cero. Hay que aspirar a más. Los chavales han peleado mucho, no obstante", dijo.

"El Madrid no ha tenido mucha profundidad, porque se quedó con uno menos. Pero nosotros teníamos que presionar al Madrid, asfixiarles. Pero sin oficio, no salen las cosas", manifestó el ex seleccionador español.

"Si no hubiéramos fallado, el partido era de cero a cero. Pero no les quitamos el peloteo. El Madrid está contento, porque ganó una a cero y prácticamente son campeones, pero no le hemos creado grandes problemas", dijo.

"Nos vamos con pena, porque hemos desaprovechado la oportunidad de la vida para ganar aquí. Felicito a mis jugadores, pero los dije que hoy perdieron una oportunidad única de ganar en el Bernabeu", dijo Clemente.

"El niño (Aquino) ha estado atenazado, pero es un niño. Tiene 17 años y después del fallo se quedó afectado. Pero es un chavalito que ya aprenderá", opinó.

"Nos quedan seis partidos y hay que ir a por los 18 puntos. A lo mejor servirían quince. No es fácil, pero hay que pelearlo y lucharlo", declaró Clemente.

"Hay que ir siempre a por más, y si no podemos, no pasa nada. Pero ¿para qué nos sirve el cero a cero? Pero entiendo a los chavales, porque yo lo pienso desde fuera. Hay que estar ahí adentro y ellos quizás