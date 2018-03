Clemente: "No he visto otro partido más fácil de ganar en el Bernabéu"

13/04/2008 - 22:14

Javier Clemente, técnico del Murcia, afirmó tras la derrota (1-0) de su equipo ante el Real Madrid, al que ve "prácticamente campeón" de Liga, que sus jugadores "no supieron ganar" hoy, pues ante un rival con diez, han desaprovechado "la ocasión más fácil" que recuerda de vencer en el Santiago Bernabéu.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"No he visto otro partido más fácil en este campo para salir con los tres puntos, después de encontrarnos a un Real Madrid muerto, con diez jugadores y las dos ocasiones que tuvimos de Aquino y Goitom, pero nos han chutado una vez en un despeje absurdo en el área de nuestra defensa y han metido el gol, que es lo que nos faltó a nosotros, porque no hemos sabido ganar, luego el equipo se estiró, pero nuestra sencillez no ha dado para más", se lamentó el entrenador del Murcia que afirmó que el 'autobús' que había anunciado estaba "mal aparcado" porque se perdió.

Sobre la expulsión de Miguel Torres, el de Barakaldo no consideró cambiar el dibujo de su equipo hubiera servido para obtener más recursos en ataque. "Sólo era una cuestión de adelantar la presión al rival, pero estábamos asustados y preocupados en controlar el juego y ya lo controlábamos. Pero, el miedo es libre y tener el partido asegurado sin que te haga daño un equipo como el Real Madrid nos ha pasado factura", explicó el vasco. "Nos sentíamos cómodos, fallamos una vez, nos conformamos con el 0-0 y nos llegó el gol en contra", analizó Clemente.

Asimismo, el ex seleccionador nacional enfatizó la falta de "experiencia" que le pesó a su equipo. "No les hicimos acusar que estaban con uno menos y nos faltó veteranía. Estamos abajo porque salen a relucir nuestros propios defectos y uno de ellos, en el futbol, es no ser atrevido", reconoció.

El vasco, pese a todo, se fue satisfecho con sus jugadores. "El equipo ha venido aquí con entusiasmo, pero ya les he dicho que en este estadio y siendo líder, pocas veces en su carrera van a encontrar otra oportunidad así de ganar aquí", comentó.

"En la segunda parte, buscamos entrar más por las bandas, y lo busqué con Rosinei y Movilla, sacando a Aquino del campo, que estaba muy afectado por la contra de antes del descanso. Desde ese momento se ha cortado y se ha dedicado a no fallar más", afirmó.

Clemente no se resigna a ver a su equipo ya en Segunda División. "Hay que seguir peleando y luchando, no es fácil, pero no hay que conformarse sea el rival que sea, si te ganan te ganaron, pero hay que ir a por más, no nos vale en nuestra situación nada más. ¿Para qué queríamos el 0-0 con la clasificación que tenemos? Pero también entiendo que, a mis jugadores, sacar un punto en el campo del líder siendo casi colista les pueda ilusionar", reconoció apesadumbrado.

El de Barakaldo aplaudió el comportamiento de la afición del Santiago Bernabéu, "salvo los de siempre, del fondo". "Les digo que sí, que me moriré, pero no ahora si no dentro de cien años como mi abuela", ironizó.

Por último, Clemente analizó a su rival de hoy, que tuvo el "el inconveniente de tener un jugador menos". "No tenían línea de ataque, sólo movimientos de espaldas de Raúl, pero no tenía profundidad ni entraba por banda, por lo que teníamos que haberles asfixiado con nuestra presión siendo uno más", concluyó.