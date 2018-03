Schuster: "Confiamos en nuestras posibilidades y por eso ganamos"

Efe 13/04/2008 - 22:26 Comentarios

El alemán Bernd Schuster, técnico del Real Madrid, que hoy venció al Real Murcia por 1-0 y dio un paso importante en su afán por revalidar el título de liga, declaró tras el partido que su equipo confió en sus "posibilidades" y que ahí estuvo la clave de la victoria.

"Creo que con la dificultad que hemos vivido el partido de hoy son tres puntos muy importantes. Pero pasito a pasito se va acercando el final de la liga", declaró el técnico alemán.

"A mí no me preocupaba el árbitro. Pero encontrarte con una expulsión tan pronto es duro y luego podemos discutir si fue roja o no", afirmó Schuster en referencia a la expulsión de Miguel Torres por parte del colegiado vasco Iturralde González.

"Después de la expulsión fuimos nosotros los que buscamos la victoria y ganar con uno menos tiene mérito. Confiamos en nuestras posibilidades", declaró.

"Encontrar espacios no era fácil y menos con uno menos", manifestó el técnico del equipo líder, que dijo que "lo importante es ir partido a partido e intentar no perder ninguno. Luego ya veremos dónde terminamos".

"Me voy contento con el resultado y el juego de mi equipo"; concluyó el técnico alemán.