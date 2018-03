Schuster: "Es un paso importante más, sobre todo después de jugar tanto tiempo con diez jugadores"

13/04/2008 - 23:04

El entrenador del Real Madrid, Bernd Schuster, valoró la victoria (1-0) cosechado hoy por su equipo ante el Murcia y que le permite ampliar aún más su ventaja sobre el segundo clasificado como "un pasito importante más" en el camino hacia el título de Liga, sobre todo, por "la dificultad" que le tocó vivir a su equipo "jugando tanto tiempo con diez jugadores".

"Hoy hemos dado un pasito importante más en nuestra lucha por cumplir los objetivos, más si cabe por la dificultad que nos tocó vivir por la expulsión y jugar con uno menos tanto tiempo, pero sacamos el partido y son tres puntos muy importantes, porque, aunque depende de lo que haga hoy el Villarreal, consiguiendo nosotros las victorias como la de hoy, vamos acercándonos a lograrlo", reconoció Schuster en la rueda de prensa posterior al partido.

El alemán no quiso valorar la actuación arbitral de Iturralde González, por la expulsión de Miguel Torres y el posible penalti no señalado sobre Guti, después de las críticas previas al partido llegadas desde Murcia.

"No me preocupaba hoy el árbitro para nada, aunque la expulsión tan pronto nos complicó más de lo que ya de por sí esperábamos, teníamos un partido delante y no podíamos centrarnos en el arbitro", apuntó.

El germano reconoció que "confiaba en el equipo" y que "sabía que iba a saber darse cuenta de que lo que debía interesarnos era sacar adelante tres puntos, como finalmente así ha sucedido".

El técnico blanco reconoció sentirse "contento" con el juego mostrado por sus jugadores, pese a lo cual no dudó en afirmar que le "hubiera poder ofrecer otro partido esta tarde".

Schuster, además, no se vio sorprendido por el 'autobús' planteado por Javier Clemente, pues "ya se había hablado durante toda la semana y se cumplió". "Encontrar espacios y crear ocasiones no es fácil y con diez mas aún, por eso hay que dar mas valor a esta victoria", añadió.

Por último, el técnico madridista quiso frenar las euforias después de ampliar un poco más la ventaja con sus perseguidores a falta de una jornada menos para el final del campeonato, porque "lo verdaderamente importante ahora mismo es hacer un buen final y tratar de no perder ningún partido", recordó.

"No me preocupa el equipo que nos pueda hacer el pasillo, sólo me interesa conseguirlo, me da igual con quién y ya habrá tiempo para pensar en ello cuando lo logremos", zanjó el preparador blanco.