Aragonés asegura que ha elegido "a jugadores sin fijarme en la situación de sus clubes"

Las Rozas (Madrid), 17 may (EFE).- Luis Aragonés, técnico de la selección española, aseguró hoy que ha elegido a los 23 jugadores que acudirán a la Eurocopa sin tener en cuenta el momento que viven sus clubes.

De esa forma justificó Aragonés la inclusión del zaragocista Sergio García y la ausencia de Raúl González, autor de 18 goles en la Liga.

"No es cuestión de cerrar el debate sobre Raúl o no. El debate se produce porque ha sido un extraordinario jugador y es mediático. Pero los clubes no tienen nada que ver con un jugador. Yo me fijo en los jugadores, no en si el equipo es el primero, el segundo o el tercero en la clasificación. Hay otros muchos jugadores que, por minutos jugados, han marcado más goles (que Raúl) y tampoco vienen", indicó.

El seleccionador justificó la presencia de Sergio García "porque está haciendo un extraordinario final de temporada y se necesitaba a alguien para la banda derecha".

"Además, puede jugar como segundo delantero y ya ha estado en selecciones sub'17 y sub'21", dijo.

Tambiñen aseguró que todo lo que se ha hablado sobre la ausencia del barcelonista Bojan Krkic "es mentira".