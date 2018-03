Aragonés asegura que ha elegido "a los jugadores sin fijarme en la situación en sus clubes"

Las Rozas (España), 17 may (EFE).- Luis Aragonés, técnico de la selección española, aseguró hoy que ha elegido a los 23 jugadores que acudirán a la Eurocopa sin tener en cuenta el momento que viven sus clubes.

De esa forma justificó Aragonés la inclusión del zaragocista Sergio García y la ausencia de Raúl González, autor de 18 goles en la Liga.

"No es cuestión de cerrar el debate sobre Raúl o no. El debate se produce porque ha sido un extraordinario jugador y es mediático. Pero los clubes no tienen nada que ver con un jugador. Yo me fijo en los jugadores, no en si el equipo es el primero, el segundo o el tercero en la clasificación. Hay otros muchos jugadores que, por minutos jugados, han marcado más goles (que Raúl) y tampoco vienen. Por suerte o por desgracia yo soy el seleccionador", indicó.

El seleccionador justificó la presencia de Sergio García "porque está haciendo un extraordinario final de temporada y se necesitaba a alguien para la banda derecha".

"Además, puede jugar como segundo delantero y ya ha estado en selecciones sub'17 y sub'21", dijo.

También aseguró que todo lo que se ha hablado sobre la ausencia del barcelonista Bojan Krkic "es mentira".

"He hablado con Bojan y se siente cansado. No sólo físicamente, sino también mentalmente. Me lo ha dicho y eso le honra. He hablado con él porque tiene 18 años, si no no hubiese hablado con él", indicó Aragonés, que aseguró que su caso no tienen nada que ver con el del sevillista Jesús Navas, "al que fue el club el que no le dejó".

"Lo de Bojan no tiene visos de ser otro tema y lo que no se puede hacer es mentir y menos insultar", dijo el seleccionador

Sobre el zaragocista Sergio García, la gran novedad junto a Cazorla de la lista de Luis, el entrenador señaló: "Viene jugando extraordinariamente bien a final de temporada. Puede jugar de delantero o segundo delantero y está jugando muy bien por banda derecha. Por eso por eso hemos contado con él".

El seleccionador tuvo palabras de elogio para la selección sub-17, que se ha proclamado campeona de Europa tras golear a Francia en la final (4-0).

"Estoy encantado de que todas las selecciones españolas inferiores estén demostrando desde hace años que son las mejores del mundo. No hay envidia ni nada. Estamos encantados de que estas selecciones ganen y debemos felicitar a Santiesteban, que lo ha ganado todo con las selecciones inferiores", dijo Luis, quien añadió que no es adivino, pero que su obligación es pensar que España va a ganar la Eurocopa y que así se lo va a transmitir a lo jugadores.

El seleccionador explicó que para ello España deberá superar dos adversidades, como son el cansancio acumulado por los jugadores a lo largo de la temporada y el tedio que produce una concentración larga.

"Tenemos dos inquietudes. Primero es el cansancio y por eso van a tener seis días de vacaciones, y luego tenemos un problema de tedio en la concentración, que siempre existe, y vamos a hacer ciclos de cuatro días para que tengan (en medio) uno libre", comentó Luis, quien explicó que "por lo que sea" España no va a tener un psicólogo en la concentración para atenuar este problema.

Luis, que confirmó que no seguirá en el cargo después de la Eurocopa, señaló que no ha convocado a David Albelda porque casi no ha jugado con su equipo y opinó que los favoritos para hacerse con el título son Italia y Francia, aunque señaló que le gustan Portugal y Rumanía.

"Está todo tan igualado que cualquiera puede ganar", dijo, no obstante, Luis.

El técnico español no aprecia ningún problema en la defensa de la selección: "No lo veo así. Un equipo que defiende bien lo hace desde la delantera. Hay que defender bien todo el equipo y España ha encajado muy pocos goles", explicó.