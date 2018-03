Aguirre: "Queremos ganar en Valencia y ser terceros"

Majadahonda (Madrid), 17 may (EFE).- El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Atlético de Madrid, reconoció que ha sido una semana "muy tranquila" tras la clasificación matemática para la Liga de Campeones, pero advirtió de que su equipo visita mañana al Valencia con la intención de ganar y subir al tercer puesto de la tabla.

"Ha sido una semana inimaginable, muy tranquila y ahora hay un partido en el que ciertamente vamos relajados, pero sin lugar a dudas representando una institución. No vamos a tirar el partido. Queremos ganar, ser terceros y hacer 67 puntos. Esa es nuestra ilusión. Y se lo he dicho a los jugadores", explicó.

"No por la alineación piensen que vamos a tirar el partido, ni mucho menos", continuó el técnico, que desveló que ante el VALENCIA(BVA.MC )alineará a Abbiati, en la portería; Seitaridis, Zé Castro, Eller y Valera, en defensa; Simao, Raúl García, Cléber y Miguel de las Cuevas, en el centro del campo; y Mista y Forlán, en la delantera.

"Está el equipo puesto para afrontar el último compromiso con todas las de la ley", añadió el entrenador, que declaró: "Las vueltas que le he dado esta semana a ese balón que pegó en el palo (contra el Deportivo y que podría haber sido el 1-1). No podría haber ido a los toros, estaríamos ahora aquí (en la sala de prensa) con el doble de gente, no hubiera hablado Abasolo, no me habrían preguntado por mi futuro...".

Sobre las palabras en el diario 'Público' de Fernando García Abasolo, vicepresidente del Atlético y en las que decía que el problema del club rojiblanco es que no se sabe quién manda, el técnico afirmó: "Yo tengo muy claro a quién acudir según la necesidad que tenga. Entiendo que la estructura está muy clara y yo la tengo clara. Abasolo comentó algo, ya me mandó un mensaje y está todo claro. Yo lo tengo muy claro".

"Tengo claro que a mí no me falta nada en este club. Cuando necesito algo sé a quien acudir, sé con quien hay que hablar y de qué hay que hacerlo. Y las veces que han hablado conmigo de la forma en la que entreno, de alguna declaración que hice y que se me ha tenido que llamar a cuentas han estado Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo y Jesús García Pitarch", añadió.