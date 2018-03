Aguirre se reúne el lunes con la directiva para planificar la próxima campaña

Majadahonda (Madrid), 17 may (EFE).- El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó hoy que hablará de su futuro "cuando termine la Liga", pero reveló que el próximo lunes se reunirá con la directiva para planificar la próxima temporada y comentó que le sorprende "tanta preocupación" por su renovación.

El club, a través de su presidente, Enrique Cerezo, y el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, han asegurado esta semana que el preparador mexicano continuará en el banquillo, aunque el técnico, con una cláusula automática de renovación por cumplir el objetivo, aún no se ha pronunciado públicamente en este sentido.

"Hablaré de mi futuro cuando termine la Liga. (No lo he hecho) por respeto a los chicos que están conmigo y a la institución. La institución no ha anunciado que está hablando con entrenadores ni que tiene en mente otros técnicos. Además, por respeto a la Liga. Imaginaos si hubiéramos cumplido el objetivo hace ocho partidos. Me sorprende tanta preocupación", valoró.

Aun así, el entrenador declaró que la próxima semana mantendrá una reunión con la directiva para planificar la temporada que viene, incluida las vacaciones de los futbolistas: "Nuestra obligación es planificar y hablar con García Pitarch, Cerezo y Gil Marín. Y eso lo haremos la semana que viene y veremos compromisos internacionales".

"De hecho, los jugadores tienen que venir aquí hasta el miércoles, con lo cual no tienen ellos una fecha, porque no la tengo yo, ni la tiene la institución. El lunes nos reuniremos, tomaremos una decisión (sobre las vacaciones) y veremos qué sigue", continuó.

El pasado domingo, el entrenador sorprendió con un gesto serio en la rueda de prensa posterior a la clasificación matemática del Atlético para Liga de Campeones. "Yo estoy siempre dispuesto y respetuoso de los medios de comunicación. En ocasiones hay incomodidad de su parte o de mi parte por alguna situación que se dio en la semana, por alguna pregunta específica...", explicó.

"Siempre intento respetar a los medios y lo seguiré haciendo toda mi vida mientras siga en este cargo. Intento no salirme de lugar y contestar todas las preguntas. Confieso que a veces sí me cuesta dar una respuesta precisa y a lo mejor no satisfago plenamente al que cuestiona, pero también muchas veces lo hago por ética profesional. Ya me gustaría a mí algunas veces dar mejores respuestas o tener mejor actitud, pero tengo unos códigos y a esos me ciño", añadió.

El entrenador advirtió de que no se ha sentido dolido por las críticas de la prensa durante esta campaña. "Es normal que el cargo en el que me encuentro esté sujeto a la crítica de los profesionales o de la afición. Entiendo que es así. Cuando abrazas esta profesión estás sujeto a esto. No conozco a nadie que esté exento de la crítica, nadie en un puesto como el mío", repasó.