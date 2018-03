Fuera de Europa, el partido es intrascendente

Barcelona, 17 may (EFE).- Intrascendente es el partido que le espera al Espanyol este domingo ante el Almería, una vez que las opciones europeas de ambos se han evaporado definitivamente por el mal rendimiento en las últimas jornadas.

Afortunadamente para la plantilla y el cuerpo técnico del Espanyol, la temporada llega a su fin. Y es que el estado anímico del grupo está bajo mínimos.

A pesar del esfuerzo y de la actitud, el Espanyol sigue inmerso en una dinámica absolutamente negativa y perjudicial para todos los estamentos del club.

Ernesto Valverde, técnico del Espanyol, ha sido incapaz de encontrar la llave para revertir la situación del equipo. No obstante, no es el único responsable de la galopante crisis deportiva, pues han sido varios los futbolistas que no han rendido al nivel esperado en las últimas semanas.

Lo cierto es que el encuentro ante el Almería no tiene ni el más mínimo aliciente, pero una victoria supondría un buen final para esta campaña, porque las aspiraciones del equipo, del consejo y de la afición eran bien distintas y más ambiciosas por el mes de enero.

Además, una jornada más Valverde no podrá contar con dos de los futbolistas destinados a llevar el peso del equipo: Raúl Tamudo e Iván de la Peña, por lesión. Ambos han vivido una auténtica pesadilla en la segunda mitad de la competición y no han podido sumar como hubiesen querido.

Tal vez lo más interesante sea ver el comportamiento de la afición. El desencanto por los malos resultados ha derivado en un divorcio absoluto entre seguidores y plantilla y puede ser que mañana el público estalle definitivamente, si no observa una reacción del equipo.

El Almería afrontará el choque con la victoria como única meta para cerrar una histórica temporada en la que el equipo andaluz, un recién ascendido, ha tenido opciones claras de clasificarse en puestos europeos.

El equipo que entrena Unai Emery quiere encontrar el buen sabor de boca tras las cuatro aciagas jornadas en las que sólo ha conseguido un punto, precisamente después de que lograra virtualmente la permanencia y cuando se empezó a soñar con la Copa de la UEFA.

Los almerienses viajan con cuatro bajas, dos por sanción, el centrocampista Fernando Soriano y el central Rubén Pulido, así como las de dos lesionados, el lateral derecho Aitor López Rekarte y el lateral izquierdo Domingo Cisma.

Esto hace que la convocatoria sólo esté formada por los diecisiete jugadores disponibles de la primera plantilla.

Al margen de la despedida de la temporada, será también un día de despedida de jugadores y posiblemente la del técnico guipuzcoano, aunque el club aún no se sabe quienes son los futbolistas que dejarán el equipo ni si el propio Unai Emery seguirá.

Alineaciones probables:

RCD Espanyol: Kameni; Zabaleta, Jarque, Torrejón, David García o Clemente Rodríguez, Lola Smiljanic, Ángel, Coro, Luis García, Riera y Jonathan Soriano.

Almería: Diego Alves; Bruno, Acasiete, Carlos García, Mané; Juanito, Corona, Felipe Melo; Juanma Ortiz, Crusat y Álvaro Negredo.

Árbitro: Ayza Gámez (Comité Valenciano).

Estadio: Olímpico de Montjuïc.