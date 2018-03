De la Red: "Sabía que estaba entre los candidatos y estoy muy feliz"

Getafe (Madrid), 17 may (EFE).- Rubén De la Red, centrocampista del Getafe, indicó hoy en rueda de prensa, tras ser convocado por Luis Aragonés para jugar la Eurocopa con España, que sabía que estaba "entre los candidatos" y que está "muy feliz" por tener la oportunidad de defender la camiseta española en Austria y Suiza.

"Cuando el río suena, agua lleva. Sabía que estaba entre los candidatos y estoy muy feliz y contento. Luis no me ha llamado, me he enterado por la radio", indicó el canterano del Real Madrid.

Aseguró que no sabe si disfrutará de minutos durante la Eurocopa, pero resaltó que dará "el cien por cien" para que "la selección esté en lo más alto". "Daré todo lo que pueda por España", apuntó.