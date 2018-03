Luis Aragonés: "No soy adivino, pero tengo que creer que vamos a ganar la Eurocopa"

El seleccionador español, Luis Aragonés, declaró tras dar a conocer la lista de convocados para la próxima Eurocopa de Austria y Suiza, que como seleccionador tiene que creer en que van a ganar, al tiempo que justificó la presencia en el equipo de Sergio García y Cazorla por "su buen final de temporada".

"Sergio García y Cazorla vienen jugando muy bien en este final de temporada, siendo superiores a Luis García y a Riera. Además, Sergio García puede jugar por la derecha y de segundo delantero y a pesar de que no había venido nunca con nosotros consideramos que nos viene muy bien para la derecha porque necesitamos un hombre en ese puesto", comentó.

Respecto al papel que espera que haga España en la cita de Austria y Suiza, el preparador madrileño se limitó a decir que no es "adivino" y que como seleccionador tiene que creer que van a "ganar la Eurocopa", al tiempo que tuvo palabras de elogios para el reciente éxito de la Selección española sub 17. "Están demostrando que son las mejores del mundo. Ahora nos toca a nosotros", aseguró.

Asimismo, 'el Sabio de Hortaleza' declaró que sus dos preocupaciones para el torneo son "el cansancio acumulado de la temporada" y "el problema de tedio en las concentraciones", algo que tratará de solucionar realizando "ciclos de cuatro días", con una jornada libre para que los jugadores puedan desconectar.

Además, Aragonés restó importancia a la poca o ninguna experiencia que tienen muchos de los jugadores del equipo porque "su estado de forma es bueno" y a los supuesto problemas defensivos de la selección, algo que considera que es "labor de todos y no sólo de la defensa".

"Bojan está cansado"

El que finalmente no acudirá a la Eurocopa es el jugador del FC Barcelona Bojan, que se perderá la cita por "no encontrase bien físicamente" según señaló el seleccionador, que dedicó buena parte de la rueda de prensa a aclarar este espinoso asunto.

"El tema Bojan es una versión muy corta de explicar. He hablado con él y me ha dicho que no se encuentra bien físicamente, que está cansado. Por ello, decidimos que viniese otro. Esta es la única verdad del tema y, además, le honra que me diga eso. Después hay gente que miente e insulta. Querer ir más lejos no lo comprendo", explicó.

Asimismo, Aragonés señaló que no existe ninguna semejanza entre el caso del joven jugador del Barça y el del sevillista Jesús Navas, al que explicó que nunca le ha convocado porque el presidente de su equipo se lo pidió así expresamente por sus problemas de ansiedad.

Respecto a otro de los temas polémicos, la ya esperada no convocatoria de Raúl, el seleccionador apenas quiso referirse al asunto y se limitó a indicar que "es un extraordinario jugador, mediático", pero al que han decidido no llamarle.