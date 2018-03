Schuster: "Si no se puede jugar contra el Levante, sólo haremos la fiesta"

Agencias 17/05/2008 - 17:09 Comentarios

El técnico del Real Madrid, Bernd Schuster, se mostró confiado de que el Levante salga este domingo a jugar y que no haga huelga demostrando una vez ser "tan profesional como en las últimas jornadas" y descartando cualquier otra alternativa a este partido.

"En este tipo de situaciones hay que hacer muchas cosas para llamar la atención. Ellos han sido profesionales durante todas las jornadas y esperemos que también salgan a jugar esta jornada como lo han hecho antes", comentó Schuster.

Para el alemán, "la repercusión" de jugar contra el equipo madridistas "es mayor", pero cree que los levantinistas deberían haber hecho otra cosa en "otros partidos, en los que había cosas de la Liga por decidir". "Ahora sólo ganan salir más en la prensa, pero para cobrar hubiese sido mejor contra otros equipos", añadió.

Además, el germano ve "ridículo" jugar contra otro equipo en el caso de que su rival haga huelga. "Sólo hay un partido y será contra el Levante. Si no se puede jugar contra el Levante, sólo haremos la fiesta", apuntó, recordando que en su etapa en el club valenciano tuvieron "problemas, como en todos los clubes", aunque nunca para "cobrar".

De todos modos, Schuster reconoce que la plantilla está "inquieta" por saber si va a jugar o no. "Parece increíble que ocurra esto en España y que hasta este domingo no se sepa si se juega o no el partido", sentenció.

En caso de jugar, su "intención" es que Codina sea el titular en la portería en detrimento de Dudek, y aprovechó la ocasión para alabar el trabajo de ambos. "Es increíble cómo han trabajado los dos pese a que sabían que casi no iban a jugar, salvo que Iker tuviera algún problema y, pese a ello, han estado preparados. Por eso, espero que Codina pueda tener mañana su premio", señaló.

Finalmente, el preparador madridista descartó que Robinho entre en cualquier operación para fichar a Cristiano Ronaldo. "No se va a ir. Con él y Robben tenemos a dos jugadores muy importantes para la banda izquierda y sabiendo que al año que viene hay que hacer algo más en la 'Champions' hay que mejorar la plantilla, no empeorarla", apuntó.

Ausencia de Raúl

Bernd Schuster dio su opinión tras el entrenamiento del Real Madrid acerca de la exclusión de Raúl González en la convocatoria para la Eurocopa.

Para el alemán, la ausencia del delantero "no es un tema deportivo", aunque reconoce que "Raúl ha confiado mucho en poder estar el la lista". Schuster cree que "por rendimiento, se lo merecía".