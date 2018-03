Aguirre: "Me sorprende que haya tanta preocupación sobre mi futuro"

El entrenador del Atlético de Madrid, Javier Aguirre, aseguró que tras una "semana inimaginable" al conseguir el objetivo del club la pasada jornada clasificándose para la Liga de Campeones, el equipo tiene la "ilusión" de ganar el partido ante el Valencia para acabar la temporada en el tercer puesto "con 67 puntos".

En rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo a puerta cerrada en la ciudad deportiva del Cerro del Espino en Majadahonda, el 'Vasco' afirmó que el equipo "afronta el último compromiso liguero con todas las de la ley", por lo que "sin lugar a dudas, no va a tirar el partido".

"Da gusto afrontar así un partido. Fue una semana inimaginable, muy tranquila y relajado. Eso sí, representamos a una institución y no vamos a tirar el partido. Queremos ganar y llegar a los 67 puntos. Es nuestra ilusión y así se lo he dejado claro a los jugadores. Con el once que voy a sacar afrontamos este partido con todas las de la ley", indicó.

En relación a las declaraciones del tercer accionista del Atlético, Fernando García Abasolo, en las que aseguró que el club rojiblanco no sabe quien es el jefe, el técnico mexicano reconoció que "tiene muy claro a quien acudir según las necesidades que tenga".

En estos dos años que lleva en el club del Manzanares, Aguirre subrayó que, en las dos ocasiones que le han tenido que "llamar a cuentas" por "la marcha o el juego del equipo", han estado presentes el "consejero delegado, Miguel Ángel Gil y el presidente, Enrique Cerezo".

Aunque el entrenador rojiblanco señaló que "de momento" no se ha pronunciado sobre su continuidad en el banquillo por "respeto" a los jugadores y a la institución rojiblanca que "no ha anunciado que esté hablando con otros entrenadores", sí reconoció que "le sorprende tanta preocupación" por su futuro, por lo que adelantó que dará a conocer su destino "cuando termine la Liga".

Asimismo, Aguirre subrayó que el lunes de la semana que viene se reunirá con Enrique Cerezo o Miguel Ángel Gil para "planificar la temporada que viene" y tomarán "una decisión" sobre su continuidad en el equipo 'colchonero'.

Finalmente, el 'Vasco' dejó claro que no se ha sentido "maltratado por la prensa". "Estoy sujeto a la crítica de la prensa y la afición y lo entiendo. No conozco a nadie que esté ajeno a la crítica ocupando un puesto como éste", concluyó.