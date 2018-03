Baraja: "No hemos querido molestar ni a la afición ni a la alcaldesa"

Valencia, 17 may (EFE).- Rubén Baraja, capitán del Valencia, ha asegurado que con la decisión de no salir al balcón del ayuntamiento en los festejos por el título de Copa del Rey no se ha pretendido molestar ni a la afición congregada frente al consistorio, ni a la alcaldesa Rita Barberá.

Las celebraciones por el título de la Copa del Rey del Valencia acabaron hoy en una bronca por parte del millar de aficionados congregados ante la fachada del Ayuntamiento de la ciudad tras la negativa del club a salir al balcón consistorial a saludar a los seguidores allí presentes.

A pesar de que Rita Barberá lo solicitó hasta en cuatro ocasiones, la negativa por parte de la comitiva a salir al balcón derivó una sonora protesta de los seguidores allí congregados.

"En ningún caso hemos querido molestar ni a la afición ni a la alcaldesa. Se había acordado expresamente y anunciado que no se iba a realizar ninguna celebración ostentosa después del año tan difícil que hemos sufrido y así se ha hecho, con discreción y humildad", asegura Baraja en unas declaraciones remitidas por el club valencianista.

El futbolista vallisoletano ha explicado que tan sólo se ha querido mantener tal y como estaba previsto inicialmente el acto oficial de este sábado en el Ayuntamiento, realizado con motivo de la conquista de la Copa del Rey.

"Tras el acto, al bajar del Ayuntamiento íbamos a saludar a la afición antes de volver al autobús. No hemos salido al balcón por respeto al sufrimiento que ha tenido la afición durante todo este año", añade en su explicación Rubén Baraja.