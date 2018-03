Cazorla: "Lo he oído en la radio y me he quedado parado sin saber qué hacer"

Vila-real (Castellón), 17 may (EFE).- El centrocampista Santiago Cazorla, del Villarreal, ha asegurado hoy que se ha enterado por la radio de su presencia en la lista de convocados de seleccionador Luis Aragonés para acudir a la Eurocopa y que al escucharlo se ha quedado parado y sin saber que hacer.

"Cuando he oído por la radio que daban mi nombre, no me lo podía creer. Iba en el coche y me he quedado parado sin saber que hacer. Luego, en lo primero que he pensado ha sido en mi padre, porque desde que murió dije que todo se lo dedicaría a él. Nunca hablé con él de esta posibilidad, pero seguro que ahora estará muy orgulloso", ha manifestado el jugador asturiano.

"Si ir a la selección es lo más grande, acudir a una Eurocopa es inimaginable", ha añadido Cazorla, quien también ha apuntado que un futbolista "siempre piensa en crecer y en jugar en la selección". "Es un sueño que hoy me han dicho que voy a poder cumplir", ha agregado.