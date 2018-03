Casillas: "Italia es favorita"

Efe 21/06/2008 - 12:25 1 Comentario

Iker Casillas, capitán de la selección española, señaló, en una entrevista con Efe, a Italia como la "favorita" en el choque con España de cuartos de final de la Eurocopa 2008, que dejará un gran duelo con Gianluigi Buffon, de quien admira "su experiencia". Los dos porteros referentes en el mundo cara a cara.

Iker Casillas vive su primera gran competición como capitán de España. Ejerce como tal en todo momento. Hasta para controlar las contadas entrevistas que ha concedido durante la Eurocopa. Metido en faena se muestra como siempre. Los años, el éxito y los títulos no cambian su humildad. Sincero, bromista y soñador. Ve a España ganando la Eurocopa superando a los mejores. Para cuartos, se quita presión, "Italia es la favorita".

Llegan los fatídicos cuartos para España, ¿ante el peor rival posible?.

Está claro. Italia es una de las grandes selecciones en una Eurocopa o un Mundial. Pero para ser campeón tenemos que intentar ganar a todos los equipos.

Sólo importa el rival o sin querer aparecen en vuestra cabeza fantasmas del pasado de cuartos.

Es siempre la misma cantinela, pero lo que tenemos que hacer es romper de una vez por todas el fantasma de cuartos. El favorito es Italia y España, aunque ha hecho una buena fase de grupo en la Eurocopa, parte con desventaja.

Es su primera gran competición como capitán, ¿qué sensaciones le está aportando?.

Buenas porque la gente ha estado bien, el grupo se ha comportado muy bien porque existe, desde hace tiempo, una relación muy buena con el mister. La verdad es que la gente fenomenal.

Alguno dice que se dejan ganar a la pocha por ser capitán.

Eso es mentira. Gano por calidad. Lo importante es que con las cartas pasamos más minutos juntos y hace que tengamos más tiempo para consolidar lazos y contarnos nuestras cosas.

Siendo el capitán, ¿ha tenido que intervenir en los dos incendios que ha habido de Luis con Fernando Torres y Sergio Ramos?.

Para mí, perdona que te corrija, no ha habido ningún incendio ni con Fernando ni con Sergio.

¿Cómo lo califica entonces?

Simplemente que el mister ha hablado con Sergio y con Fernando. No hay que darle más vueltas. En una convivencia de tanto tiempo es normal que haya diferentes maneras de ser y opiniones contrarias. El mister se lleva con ellos fenomenal. Los dos son jugadores ejemplares para todo el mundo.

¿No cree que falló Luis al decir públicamente que Sergio debía cambiar cosas de fuera del campo y Sergio al responder ante todos?

Claro que no. Mejor pensar en Italia que en si Iker Casillas hace un gesto obsceno al entrenador. No hay que perder tiempo en cosas que son tonterías.

Señala a Italia como favorita, pero por juego España ha brillado más en esta Eurocopa.

R: Es favorita por historia, porque ha llegado a más finales, tiene más títulos y porque España ha conseguido una sola Eurocopa hace muchísimo tiempo. Lo que tenemos que hacer es corroborar el buen ambiente y el fútbol que hemos mostrado hasta ahora en el grupo, pero, amigo, Italia siempre es Italia.

¿Se vio reflejado en Portugal cuando cayó ante Alemania?, ¿es la historia que siempre le toca vivir a España?.

No, porque Alemania jugó un buen fútbol. También es brillante tener jugadores que imponen su fuerza en el juego aéreo, que fue como hicieron dos goles. El primero es un golazo de todo el equipo. No tenemos que reflejarnos en nadie y pasar de cuartos.

Protagoniza uno de los duelos más atractivos del partido, contra Buffon. ¿Qué destaca de él?

Su carrera. Empezó como yo, siendo muy joven con 17 años, yo con 18. Nuestras carreras han sido parecidas. Yo he estado en el Real Madrid de por vida, él ha cambiado más de equipo pero hemos tenido carreras parecidas. Es uno de los grandes.

De sus cualidades como portero, ¿cuál destaca como su punto fuerte?

Es muy ágil a pesar de la altura que tiene, pero sobre todo la experiencia, que es un grado.

A su año, tras ganar la Liga, le falta un éxito con España.

Esta temporada estoy muy contento de cómo me ha ido de principio a fin. Podíamos haber hecho un poco más en 'Champions', es verdad, pero ahora quiero hacer las cosas bien en la selección para llegar lo más lejos posible.

¿Aún cree que debe seguir progresando como portero o ha llegado al máximo nivel?

Creo que los porteros siguen creciendo aunque tengan 30 ó 34 años, como muchos jugadores. No creo que se queden estancados. Cada temporada siento que crezco un poco más.

En una de las facetas que ha ido evolucionando es su poder en el juego aéreo. Ante Luca Toni tendrá que aplicarlo porque España ha encajado dos de sus tres goles a balón parado.

Es verdad, por eso tenemos que fijarnos más en ese tipo de jugadas porque Luca Toni es un futbolista muy alto. Especial atención en las segundas jugadas y también en otro tipo de jugadores que aportan cualidades diferentes y ante los que no nos podemos despistar.

Se reencontrará con un Antonio Cassano con menos tallas.

Es un fenómeno. Siempre ha sido un gran jugador, la pena es que en el Real Madrid no tuvo la continuidad que todos queríamos, pero es un grandísimo jugador que debemos vigilar de cerca.

¿Condicionan a Italia las bajas importantes de Cannavaro, Pirlo o Gattuso?

Son jugadores importantes. Fabio es un fenómeno en defensa, Gattuso en la lucha y Pirlo aporta imaginación, pases de calidad. Está jugando muy bien y es un jugador muy importante para ellos, pero hasta que no acabe el partido no te diré cómo les afecta.

En su currículum repleto de títulos con el Real Madrid, sólo faltan la Copa del Rey y un título con España, ¿son sus espinas clavadas?

Tengo Copas de Europa, Ligas, Intercontinentales y títulos importantes pero con la selección me pasa igual que con la Copa del Rey. No sé que sentiré en el momento que lo consiga, pero estoy como loco por ganar la final.

¿Ha realizado Luis un trabajo psicológico por si España vuelve a caer en cuartos de final?

No, porque si no pasas te tira Italia, que es la campeona del mundo. No hay ningún problema. Es, ahora mismo, junto a Brasil y Alemania las mejores del momento. Si hemos dado todo y hemos tenido mala suerte no habrá que dramatizar.

Y si por el contrario se gana la Eurocopa, el capitán opina que debe seguir Luis o debe cumplir lo hablado y cerrar su ciclo.

Es una decisión del mister. Hemos convivido con él cuatro años, tiene firmado hasta esta Eurocopa y él sabrá lo que tiene que hacer si ganamos. Si se queda yo tan feliz y si decide marcharse, le estaré siempre agradecido por lo que he aprendido y vivido junto a él.