Klose: "Toni me dijo que tiene un problema con el balón, no hace lo que quiere

Efe 21/06/2008 - 18:05 Comentarios

Klose y Toni celebran un gol con la camiseta del Bayern.

El alemán Miroslav Klose desveló hoy que ha cruzado una apuesta con su compañero del Bayern, Luca Toni, para ver quién marca más goles en la Eurocopa, pero que el atacante italiano le ha comentado que tiene "un problema con el balón, porque no va donde él quiere".

Toni ha marcado 24 tantos en la Bundesliga esta temporada, mientras que Klose, diez. Los dos llegaron al conjunto bávaro el verano pasado y han trasladado su pugna por convertirse en máximos goleadores a la Eurocopa donde, de momento, gana el delantero de origen polaco, gracias al gol logrado ante Portugal en cuartos.

"Yo ya he marcado uno y, ahora, él tiene que igualarme. Me envió un mensaje de texto y me dijo que está teniendo unos pocos problemas con su mejor amigo, el balón, porque no hace lo que él quiere que haga", bromeó.

El delantero alemán admitió que haber marcado le ha quitado presión. "Hablé con los técnicos antes del encuentro contra Portugal y me explicaron que el torneo no había hecho más que comenzar, que estuviese tranquilo", indicó.

Klose considera que Alemania no puede disparar la euforia antes del encuentro contra Turquía. "Demostraron un gran coraje y tendremos que superarlo, pero yo me siento bien, el equipo también y estamos preparados para el partido", agregó.

Su compañero Arne Friedich aventuró "un complicado partido". "No esperaba que eliminasen a Croacia, fue sorprendente", indicó el capitán del Hertha de Berlín, que se perdió el gol logrado en el último minuto de la prórroga por el turco Semih Senturk.

"(El equipo) Estuvimos viendo juntos el encuentro en un salón del hotel y en el minuto 120 decidí irme a la habitación. Ya en las escaleras, oí los gritos y no podía creer lo que vieron mis ojos. Este equipo turco batalla hasta el final y eso puede ser un gran peligro", avisó.

"Será un duro partido, porque ellos siempre remontan, pero haremos lo necesario para llegar a la final", agregó.