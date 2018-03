Villa: "No pensamos en la historia que hay detrás"

21/06/2008

El delantero de la selección española David Villa afirmó que los jugadores de España no piensan en los precedentes contra Italia, rival mañana (20.45 horas) del equipo de Luis Aragonés en los cuartos de final de la Eurocopa de fútbol, que se disputa en Austria y Suiza hasta el próximo 29 de junio.

"Esta plantilla no estaba en los otros enfrentamientos. No pensamos en la historia que hay detrás. Hasta que no ruede el balón nada de lo que pasó anteriormente va a ayudar a ningún equipo. Sólo pensamos en ser superiores mañana y pasar a la siguiente ronda", manifestó.

David Villa justificó su buen rendimiento en la presente por la menor carga de encuentros que ha tenido este curso debido a las lesiones. "He llegado en un momento de forma importante para mí porque durante toda la temporada me he perdido muchos partidos. He llegado en la mejor forma física de toda mi carrera. Esto me está ayudando bastante", admitió.

El punta del Valencia, 'pichichi', con cuatro goles, de la Eurocopa, se declaró satisfecho por "materializar casi todas la ocasiones" de las que está disfrutando. "Jugamos bastante al ataque y pisamos el área, por eso estoy haciendo muchos goles", señaló.

Respecto al precedente del Mundial de Estados Unidos, en el que su paisano Luis Enrique recibió un codazo del italiano Mauro Tassotti, señaló que no tiene ánimo de revancha. "No hay venganza, ni ganas de revancha. Sólo el deseo de lograr una victoria que nos permita seguir en semifinales y seguir trabajando por ganar la Eurocopa", comentó.

Villa indicó que el centrocampista Xavi es un "jugador diferente". "No hay como él en esa parcela. Tenemos la gran suerte de que viste nuestra camiseta y por eso tenemos que aprovecharlo. Esperemos que le salga un gran partido", subrayó.