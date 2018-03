Fútbol/Selección.- Luis Aragonés: "Tengo el convencimiento de que los jugadores van a morir en el campo"

21/06/2008 - 23:25

El seleccionador nacional, Luis Aragonés, afirmó en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará mañana a España contra Italia en las semifinales de la Eurocopa que tiene el convencimiento de que "los jugadores van a morir en el campo", al tiempo que aseguró no tener decidido todavía el equipo titular.

VIENA, 21 (EUROPA PRESS)

"El equipo está convencido del pase a semifinales. Van a dar el 110 por ciento y tengo la seguridad de que van a morir en el campo. Estoy convencido de que vamos a hacer algo grande porque tengo un grupo que se merece que se corte esa racha negativa que vivimos en España y por otra parte porque estamos en una dinámica ganadora que invita a pensar en ello", explicó.

Asimismo, sobre cómo va a plantear el partido de mañana, Aragonés indicó que tratarán de jugar "de la misma forma que los encuentros anteriores, teniendo la posesión, cansando al contrario y llegando cuantas más veces mejor".

Sin embargo, según el seleccionador español el problema radicará en que Italia tratará de impedir que España acapare el dominio del esférico, algo "fundamental" para el equipo. "Nosotros tenemos una forma de jugar que es tener y que corra el balón. Italia no nos lo va a permitir muchas veces y sin el balón sufrimos, pero vamos a saber sufrir", señaló.

Una de las preocupaciones de Aragonés es la defensa española, a la que calificó como "batible" por ser de baja estatura, así como las "impresionantes" bandas italianas, que requerirán de "buenas coberturas para ser capaz de taparlas".

Precisamente respecto a su rival, el 'sabio' de Hortaleza destacó que se trata de "un equipo competitivo", que "por la edad tiene mucho oficio". "Es un equipo defensivamente fuerte, con una contra importante y con unas bandas impresionantes que hay que saber tapar. Después tiene un delantero centro que hará que en las coberturas tengamos que andar listísimos", comentó.

"NO TENGO CLARO EL EQUIPO".

Pese a lo que pueda parecer, Aragonés aseguró no tener decidido el once que saltará mañana al estadio Ernest Happel de Viena, al tiempo que restó importancia a las bajas 'azurras' de Gattusso, Pirlo y Cannavaro, porque a pesar de ser "importantes", Italia cuenta con jugadores para suplirlos.

Sobre la principal referencia de Italia, el delantero del Bayern de Munich Luca Toni, el preparador madrileño anunció que "no habrá ningún marcaje especial" porque lo que hay que hacer para pararle es realizar "buenas coberturas".Por último, Aragonés eludió hablar de la polémica con Sergio Ramos con un rotundo "no hay comentario sobre eso", apuntó que no confeccionara la alineación "en función de con que equipo juegue el rival" y destacó la experiencia de muchos jugadores de la selección española, "que han estado en un Mundial y que juegan en grandes clubes".