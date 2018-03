Fútbol.- Chaparro: "Sustituir a un presidente como Don Manuel va a ser muy difícil"

El entrenador del Real Betis Balompié, Paco Chaparro, habló hoy sobre la posible salida de Manuel Ruiz de Lopera, Consejero Delegado del club y su accionista mayoritario, de la entidad verdiblanca y señaló que "sustituir a un presidente como Don Manuel va a ser muy difícil".

"Ahora no lo veo muy claro pero todo tiene un principio y un fin. Si esto ocurre supongo que don Manuel vendrá y nos lo comunicará. Si se hace rápido y bien no creo que ocurra nada, pero sustituir a un presidente que ha conseguido tantas cosas como don Manuel va a ser muy difícil", indicó el técnico verdiblanco.

Al margen de la posible venta del Betis por parte de Lopera, Chaparro se refirió al capítulo de fichajes para esta temporada del que dejó entrever que de Mickael Chretien es su prioridad: "Es un buen jugador, un lateral bastante importante que reforzaría la plantilla. Es el primero de la lista para el lateral derecho. Tenemos en perspectiva dos o tres cosas, pero van a depender de la capacidad económica, si vendemos algún jugador podrán venir algunos más", dijo.

Sobre lo que se podría reforzar argumentó que "lo ideal sería reforzar las zonas" que piensan que están más débiles. "Encontrar un delantero con características diferente a los que tenemos, rápido, tipo Sinama, y los laterales también. En eso estamos, claro", manifestó.

Además, Chaparro señaló que será la próxima semana cuando compren al camerunés Achille Emana. "Vendrá, y espero que uno o dos más también si se produce algún indicio de venta. Sin vender le pediremos de nuevo a Don Manuel que se sacrifique un poquito más", agregó el técnico.

Y es que el preparador bético ya había pedido varios refuerzos al término de la pasada temporada. "Yo dije entre tres y cuatro incorporaciones para reforzar y dos para mejorar ciertos puestos que necesitamos. Si vienen cuatro que rindan a su nivel, tendremos que aspirar a no pasar apuros y estar mucho más arriba", dijo.

Respecto a las posibles salidas durante la pretemporada, Chaparro volvió a referirse al máximo accionista del club para asegurar que el brasileño Edu no abandonará la entidad sevillana. "De todas formas el caso de Edu no va ser un caso, pero renueve o se vaya, porque sus características no son de estar y no rendir. Si está y no renueva rendirá, y si lo hace pues exactamente igual", aseveró.

"Creo que hay la posibilidad de que dos o tres jugadores salgan rápido porque tienen equipos. Hay que tener en cuenta que cuando vamos a firmar un jugador nos piden dinero, y cuando es al revés se quieren ir de balde. De todas formas cada caso es diferente. Hay jugadores que es preferible dejarlos ir libremente", terminó Chaparro.