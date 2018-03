Fútbol.- Daniel Alves: "Espero que el espíritu que hay en este vestuario se mantenga hasta el último momento"

19/07/2008 - 15:15

El nuevo lateral derecho del FC Barcelona, el brasileño Daniel Alves, se incorporó hoy a la disciplina culé tras pasar diversas pruebas médicas y, tras un primer contacto con sus compañeros, indicó que espera que "el espíritu que hay en el vestuario" culé "se mantenga hasta el último momento".

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El internacional carioca no le asusta el cambio de equipo y aseguró, después de que su compatriota Ronaldinho abandonase la entidad con dirección a Milanello, que ha fichado por el Barça porque el proyecto le encantaba y no por alguno de sus jugadores.

Tras su primer día de trabajo --ha pasado las pertinentes pruebas médicas durante todo la mañana--, Dani Alves compareció ante los medios en la sala de prensa del Camp Nou. Allí, hizo un balance favorable de su reciente incorporación al club: "Ha sido positiva. El equipo tiene mucha calidad y es importante compartir vestuario y hablar con grandes jugadores", comentó.

Durante la comparecencia, Alves dejó muy claro que piensa asumir un papel importante en el equipo. "Estoy acostumbrado a la exigencia, antes ya tenía muchísima. En los clubes grandes hay un poco más, pero es algo que existirá siempre y nos tenemos que acostumbrar", manifestó.

Además, el lateral brasileño recordó: "Fiché por el Barça porque el proyecto me encantaba". "Me gustaría mucho conseguir los dos títulos que aún no he ganado. Tengo cuatro años para hacerlo", aseveró en alusión a la Liga y la 'Champions'.

Por último, Alves, que ha reconocido que le fue "complicado" dejar el vestuario del Sevilla, tiene ganas de empezar con la competición. "Tengo ganas de empezar a trabajar con el equipo y espero tener los mismos éxitos que en el club anterior". El lunes, a las 8 de la mañana, tendrá el primer contacto con sus nuevos compañeros en un entrenamiento, justo antes de viajar a Escocia.