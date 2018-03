Alves asegura que fichó por el proyecto del Barça, no por Deco, Ronaldinho o Eto'o

Barcelona, 19 jul (EFE).- El brasileño Daniel Alves, uno de las nuevas incorporaciones azulgranas con vistas a la próxima temporada, ha aclarado que si fichó por el Barça no fue porque en su plantilla estuvieran Deco, Ronaldinho o Eto'o, sino por el proyecto que le ofreció la entidad azulgrana.

Alves, que hoy se sometió a una serie de pruebas físicas y médicas junto a Samuel Eto'o, Seydou Keita, Leo Messi y Alexander Hleb, fue tajante al responder que no aceptó la oferta del Barça por sus jugadores estrella, sino por el planteamiento global.

"No he venido al Barça porque aquí estuvieran Deco -ahora en el Chelsea-, Ronaldinho -nuevo jugador del Milan- o Eto'o -el próximo que seguramente abandonará el equipo-, sino por el proyecto del Barça, que me encantaba muchísimo. Tenía una idea en la cabeza cuando vine aquí y la sigo teniendo", ha dicho.

Ha asegurado que aún no ha tenido ocasión de hablar con Josep Guardiola y ha explicado que tiene "sensaciones bastantes positivas" después de sus primeras horas en Barcelona.

Alves no piensa en que por el momento haya protagonizado el fichaje europeo más caro de la temporada. "No pienso en lo que he costado, sino en lo que pienso hacer aquí", ha explicado el lateral derecho barcelonista.

No tiene predilección por ningún dorsal. Cuando se le preguntó si tenía pretensiones de lucir el 10, libre tras la marcha de Ronaldinho, Alves ha explicado que se trata de "un número especial", aunque cree que no encajaría en su persona.

"Para mí todo esto es lo de menos. Llevaré el que me den, lo que quiero es jugar", ha explicado el brasileño, quien no se sorprendió por los cambios que ha habido en el equipo con la marcha de Ronaldinho, Deco y, seguramente, la de Eto'o.

"En el fútbol sorprenden muchas cosas. A mi estas cosas no me interesan, porque son decisiones que yo no tengo que tomar. En el fútbol pasan este tipo de cosas, porque los jugadores no duran para siempre en el club. Los jugadores que se han ido lo ha hecho por la puerta grande y no van a estar toda la vida en un mismo club. Creo que hay que quedarse con lo bueno que han dado todos ellos", ha insistido.

No entendió que le preguntaran si los 'cracks' son los que tienen las de perder cuando las cosas van mal. "No me preocupa para nada. Sé lo que hago, jugar al fútbol y sólo espero que las cosas vayan bastante bien y no tenga que pasar por eso", ha dicho.

Alves tiene claros sus objetivos: "Me haría muchísima ilusión ganar los dos títulos -Liga y Champions- que no tengo" y ha explicado que no teme a la presión: "Estoy acostumbrado a la exigencia. Acepto los retos".